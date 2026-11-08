„Ich will um meinen Mann trauern – nicht turnen!“

Besonders enttäuscht ist sie darüber, dass sie und viele andere vorab nicht informiert wurden. „Das ist unmöglich. Wir wurden nicht gefragt. Alles hat seinen Platz, aber doch nicht hier am Friedhof“, kritisiert die rüstige Pensionistin, während sie eine Kerze für ihren Gatten anzündet. Für sie sei der Friedhof seit Jahrzehnten ein ganz besonderer Ort. Dass ausgerechnet unmittelbar neben der letzten Ruhestätte ihres Mannes Fitnessgeräte zum Trainieren einladen, kann sie weiterhin nicht nachvollziehen. Zu Allerheiligen hätten hier auch einige Kinder herumgespielt und getollt: „Die Eltern haben nicht einmal etwas gesagt.“ Die Debatte um den ungewöhnlichen Fitnesspark reicht mittlerweile bis ins Rathaus.