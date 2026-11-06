Blechsalat sorgt für Chaos im Berufsverkehr

Auf der Senderstraße in Wolfurt kollidierten am Freitag im Frühverkehr zwei Autos, eine Person wurde dabei verletzt. Nachfolgende Autofahrer brauchten Geduld: Während der Dauer der Bergungsarbeiten der beiden schwerbeschädigten Fahrzeuge kam es zu längeren Kolonnen.
Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr auf Höhe der Autobahnabfahrt. Im morgendlichen Berufsverkehr krachte ein weißer Lieferwagen seinem Vordermann ins Heck.
Bei der Kollision wurde ein Fahrzeuginsasse verletzt, er wurde durch die alarmierten Rettungskräfte erstversorgt. Die ausgerückte Feuerwehr sicherte den Unfallort und leitete den Verkehr an den havarierten Autos vorbei. Zudem reinigte sie die Fahrbahn von ausgetretenen Betriebsmitteln.
Nachfolgende Pkw-Lenker mussten sich gedulden: Da sich der Vorfall genau zur Stoßzeit abspielte, bildeten sich rasch längere Kolonnen. Bis zur Bergung der beiden beteiligten Autos ging es rund um die Unfallstelle nur sehr zäh voran.
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