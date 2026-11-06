Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Eine Person verletzt

Blechsalat sorgt für Chaos im Berufsverkehr

Vorarlberg
06.11.2026 11:30
Auffahrunfall auf der Senderstraße in Wolfurt.
Auffahrunfall auf der Senderstraße in Wolfurt.(Bild: Shourot Maurice)
Porträt von Vorarlberg-Krone
Von Vorarlberg-Krone

Auf der Senderstraße in Wolfurt kollidierten am Freitag im Frühverkehr zwei Autos, eine Person wurde dabei verletzt. Nachfolgende Autofahrer brauchten Geduld: Während der Dauer der Bergungsarbeiten der beiden schwerbeschädigten Fahrzeuge kam es zu längeren Kolonnen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Der Unfall ereignete sich gegen 7.30 Uhr auf Höhe der Autobahnabfahrt. Im morgendlichen Berufsverkehr krachte ein weißer Lieferwagen seinem Vordermann ins Heck.

Beide Fahrzeuge wurden bei dem Crash erheblich beschädigt.
Beide Fahrzeuge wurden bei dem Crash erheblich beschädigt.(Bild: Shourot Maurice)

Bei der Kollision wurde ein Fahrzeuginsasse verletzt, er wurde durch die alarmierten Rettungskräfte erstversorgt. Die ausgerückte Feuerwehr sicherte den Unfallort und leitete den Verkehr an den havarierten Autos vorbei. Zudem reinigte sie die Fahrbahn von ausgetretenen Betriebsmitteln.

Lesen Sie auch:
Zur falschen Zeit am falschen Ort: Dieser Pick-up konnte dem Kleinlaster nicht mehr ausweichen. 
Auf Gegenspur geraten
Heftiger Unfall nach Reifenplatzer in Dornbirn
08.10.2026
Schutzengel auf A14
Lenker nach Unfall auf Autobahn wiederbelebt
02.11.2026

Nachfolgende Pkw-Lenker mussten sich gedulden: Da sich der Vorfall genau zur Stoßzeit abspielte, bildeten sich rasch längere Kolonnen. Bis zur Bergung der beiden beteiligten Autos ging es rund um die Unfallstelle nur sehr zäh voran.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Vorarlberg
06.11.2026 11:30
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Vorarlberg
Bregenz
3° / 6°
Symbol stark bewölkt
Bludenz
2° / 9°
Symbol stark bewölkt
Dornbirn
6° / 8°
Symbol stark bewölkt
Feldkirch
4° / 9°
Symbol stark bewölkt

krone.tv

Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
336.693 mal gelesen
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
130.470 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
117.918 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
1745 mal kommentiert
Niederösterreich
„Grüss Göttin“ bringt Kritiker auf die Palme
1139 mal kommentiert
Das Schild begrüßt Autofahrer in St. Pölten – und regt auf!
Österreich
Manipulierte Süßigkeiten: Nun erste Fälle geklärt!
648 mal kommentiert
Erste Fälle von manipulierten Süßigkeiten konnten geklärt werden (Symbolbild).
Mehr Vorarlberg
Eine Person verletzt
Blechsalat sorgt für Chaos im Berufsverkehr
Erfolg in Lustenau
Tankstellenräuber nach zwei Jahren geschnappt
Krone Plus Logo
„Keine Frage!“
Können Menschen Frieden lernen?
NHL
Assist von Rossi bei Niederlage der Canucks
Sport Tv Logo
Dreifache Mama
Auf diesen WM-Moment hat Beiter 20 Jahre gewartet
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf