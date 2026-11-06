Herztröpferl: Höchster Genuss dank Weinskandal

Nach dem ernüchternden Weinskandal Mitte der 1980er-Jahre war Einfallsreichtum gefragt, die Branche lag am Boden. Wein aus Österreich war auf den internationalen Absatzmärkten verpönt. Die zündende Idee: Martiniloben! Alle Gemeinden rund um den Neusiedler See machen heute mit. Der touristische Brauch spült der regionalen Wirtschaft satte 32 Millionen € in die Kassen. Mit dem ökonomischen Geistesblitz eng verknüpft ist das Martinigansl. Gastro-Betriebe aller Art setzen auf diesen Genuss.