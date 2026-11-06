Sparpläne des Landes: Widerstand wächst

„Nur mehr Zeit für Grundbedürfnisse“

Irmler, der im Demenzbereich arbeitet, warnte ebenso vor den Folgen des Spardrucks. „Die Betroffenen haben keine Lobby und zumeist keine laute Stimme.“ In der Pflege bleibe wegen Personalmangels oft nur mehr Zeit für Grundbedürfnisse. Auch für die Beschäftigten werde die Situation zunehmend untragbar. Der Effizienzgedanke sei im Sozialbereich fehl am Platz: „Das unterliegt ja keiner Marktlogik.“