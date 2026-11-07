Eine Wahl GEGEN Donald Trump

Die Niederlage der Republikaner bei der Kongresswahl in den USA war beispiellos – ebenso natürlich der Sieg der Demokraten in beiden Parlamentskammern, also dem Repräsentantenhaus und dem Senat. Besonders bemerkenswert daran ist, dass es teilweise extrem linken Kandidaten der Demokraten gelungen ist, sich gegen die Republikaner durchzusetzen. Sogar in besonders schwierigen Swing States mit traditionell sehr knappen Mehrheiten.