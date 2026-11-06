Lkw fing auf Tauernautobahn plötzlich Feuer

Am Donnerstag um 14.12 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Zederhaus zu einem brennenden Lkw-Reifen auf die Tauernautobahn alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Lastwagen auf einem Rastplatz in Fahrtrichtung Villach. Einer der Reifen rauchte bereits stark. Mithilfe der Löschanlage des Vorausfahrzeuges konnten die Floriani den beginnenden Brand rasch unter Kontrolle bringen.