Lkw fing auf Tauernautobahn plötzlich Feuer

Rauchentwicklung auf der Tauernautobahn! Ein Lkw-Reifen drohte am Donnerstagnachmittag auf der A10 in Fahrtrichtung Villach in Flammen aufzugehen. Die Feuerwehr Zederhaus rückte mit neun Mann aus und konnte den beginnenden Brand rasch löschen.
Am Donnerstag um 14.12 Uhr wurde die Freiwillige Feuerwehr Zederhaus zu einem brennenden Lkw-Reifen auf die Tauernautobahn alarmiert. Als die Einsatzkräfte eintrafen, stand der Lastwagen auf einem Rastplatz in Fahrtrichtung Villach. Einer der Reifen rauchte bereits stark. Mithilfe der Löschanlage des Vorausfahrzeuges konnten die Floriani den beginnenden Brand rasch unter Kontrolle bringen.
Neun Feuerwehrleute samt Reserve waren im Einsatz. Auch zwei Polizisten waren mit einem Streifenwagen vor Ort. Um 15.15 Uhr war der Einsatz beendet.
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