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Mit 74 km/h unterwegs

12-Jähriger prallte mit E-Scooter gegen Laterne

Chronik
06.11.2026 11:42
Symbolbild
Symbolbild(Bild: Christian Jauschowetz)
Porträt von Salzburg-Krone
Von Salzburg-Krone

Auf einem vermutlich getunten E-Scooter kam am Donnerstag ein erst 12-Jähriger in Bürmoos mit 74 km/h von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der kleine Junge trug keinen Helm und musste nach dem Unfall mit dem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum Salzburg eingeliefert werden. 

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Die extrem gefährliche Aktion hätte den 12-Jährigen das Leben kosten können. Laut Aussendung der Polizei hatte sich der Bub von seinem 14-jährigen Freund einen E-Scooter geliehen. Bei seiner Fahrt in der Flachgauer Gemeinde Bürmoos geriet er aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne.

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Trotz dieser extrem hohen Geschwindigkeit trug er keinen Helm. Der Notarzthubschrauber musste den verletzten Jungen in das Universitätsklinikum Salzburg einliefern. 

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