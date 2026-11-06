12-Jähriger prallte mit E-Scooter gegen Laterne

Auf einem vermutlich getunten E-Scooter kam am Donnerstag ein erst 12-Jähriger in Bürmoos mit 74 km/h von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der kleine Junge trug keinen Helm und musste nach dem Unfall mit dem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum Salzburg eingeliefert werden.