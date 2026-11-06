12-Jähriger prallte mit E-Scooter gegen Laterne

Auf einem vermutlich getunten E-Scooter kam am Donnerstag ein erst 12-Jähriger in Bürmoos mit 74 km/h von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne. Der kleine Junge trug keinen Helm und musste nach dem Unfall mit dem Notarzthubschrauber in das Universitätsklinikum Salzburg eingeliefert werden.
Die extrem gefährliche Aktion hätte den 12-Jährigen das Leben kosten können. Laut Aussendung der Polizei hatte sich der Bub von seinem 14-jährigen Freund einen E-Scooter geliehen. Bei seiner Fahrt in der Flachgauer Gemeinde Bürmoos geriet er aus unbekannten Gründen von der Fahrbahn ab und prallte gegen eine Straßenlaterne.
Trotz dieser extrem hohen Geschwindigkeit trug er keinen Helm. Der Notarzthubschrauber musste den verletzten Jungen in das Universitätsklinikum Salzburg einliefern.
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