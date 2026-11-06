Dieser Hendl-Wirt beendet heute seine Gastro-Pause

Also alles anders? Nein! Das Küchen- und Serviceteam bleibt gleich, wie Wirt Markus Berger verrät: „Wir sind unendlich froh, dass die Mitarbeiter alle geblieben sind, auch über die Zeit in unseren Ausweichlokalen.“ Zudem bleibt auch die Speisekarte gleich, schildert Berger: „An den Gerichten ändert sich nichts, wir bleiben unserer Linie treu.“