Dieser Hendl-Wirt beendet heute seine Gastro-Pause

Die Sommersaison ist vorbei, die Kegelbahnen sind weg, dafür startet das Hendl-Gasthaus wieder durch. Beim Walser Wirt Webersdorfer geht es nach 222 Tagen Pause wieder heißt her: Vieles ist neu, doch die Gäste dürfen sich auch auf viel Altbekanntes freuen...
Seit im April die Bagger beim Walser Backhendl-Profi Webersdorfer aufgefahren sind, ist fast nichts mehr wie es war – neue Schank, neue Küche, moderne Einrichtung, mehr Plätze. Satte 222 Tage dauerte die Pause, heute öffnet das Gasthaus wieder seine Tore.
Also alles anders? Nein! Das Küchen- und Serviceteam bleibt gleich, wie Wirt Markus Berger verrät: „Wir sind unendlich froh, dass die Mitarbeiter alle geblieben sind, auch über die Zeit in unseren Ausweichlokalen.“ Zudem bleibt auch die Speisekarte gleich, schildert Berger: „An den Gerichten ändert sich nichts, wir bleiben unserer Linie treu.“
Parallel läuft übrigens die Hotelbaustelle weiter. Dort, wo einst die Kegler ihre Kugeln schoben, entstehen 59 Zimmer mit 118 Betten für Business- und Städtereisende. Die gesamte Baustelle soll in acht Monaten abgeschlossen sein.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.