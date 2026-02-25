Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

„Wir müssen gewinnen“

Putins Chef-Propagandist ruft „Heiligen Krieg“ aus

Außenpolitik
25.02.2026 22:55
Wladimir Rudolfowitsch Solowjow unterstützt mit seiner jüngsten Aussage die Propaganda des ...
Wladimir Rudolfowitsch Solowjow unterstützt mit seiner jüngsten Aussage die Propaganda des Kremls.(Bild: x.com/Gerashchenko_en)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Kreml-Propagandist Wladimir Rudolfowitsch Solowjow hat den russischen Überfall auf die Ukraine als „Heiligen Krieg“ bezeichnet, den man „gewinnen“ müsse. Moskau verleiht dem Konflikt zunehmend eine religiöse Bedeutung. 

0 Kommentare

„Wenn wir das (gewinnen) nicht tun, wird es keine Welt mehr geben, denn wozu brauchen wir eine Welt ohne Russland?“, erklärte Solowjow, der als Radio- und Fernsehmoderator ein Millionenpublikum in Russland erreicht. 

Zu Beginn des Konfliktes versuchte Russland eher, das Ausmaß des Konfliktes zu verschleiern: So durfte der Krieg als solcher nicht bezeichnet werden, sondern durfte nur „spezielle Militäroperation“ genannt werden. Wer dagegen verstieß, musste mit Gefängnis oder noch dramatischeren Repressionen rechnen. Mit dem Ausdruck „Heiliger Krieg“ wird nun versucht, dem Blutvergießen eine spirituelle Bedeutung zu verleihen. 

Putin während des orthodoxen Weihnachtsfests im Jänner 2026 – der Ukraine-Krieg wird zunehmend ...
Putin während des orthodoxen Weihnachtsfests im Jänner 2026 – der Ukraine-Krieg wird zunehmend auch mit religiöser Symbolik verknüpft.(Bild: EPA/VYACHESLAV PROKOFYEV/SPUTNIK/KREMLIN POOL)

Putin: Russische Kämpfer seien „vom Herrn berufen“
Zum heurigen orthodoxen Weihnachtsfest versuchte der russische Machthaber Wladimir Putin ebenfalls, eine religiöse Verbindung zum Ukraine-Krieg herzustellen. In der Kreml-Kathedrale sprach er Anfang Jänner von einer „heiligen Mission“: „Russlands Krieger haben immer, als ob sie vom Herrn berufen worden wären, diese Mission der Verteidigung des Vaterlandes und seines Volkes, der Rettung des Mutterlandes und seines Volkes ausgeführt“, erklärte Putin in seiner Ansprache während der Messe. 

Durch die religiös aufgeladene Propaganda versucht der Kreml, den Angriffskrieg zu rechtfertigen – dazu dient auch die Vorstellung einer spirituellen Einheit des (groß)russischen Raumes. Es wird auf das mittelalterliche Bündnis slawischer Fürstentümer, die „Kiewer Rus“, verwiesen: Moskau sieht darin den direkten Vorläufer des heutigen Russlands und es wird auch als Ursprung der Russisch-Orthodoxen Kirche beschrieben.

Lesen Sie auch:
Solowjow bei seiner Radiosendung „Vollkontakt“
Krieg gegen Europa
Putins TV-Hetzer: „Müssen Wien wieder befreien“
18.12.2025

Bis heute bezeichnet der Patriarch von Moskau, Kyrill I., Russland, Belarus und die Ukraine als spirituelle Einheit. Diese Symbolik nutzt auch Putin: In einer Rede zur Nation erklärte er bereits 2022, dass die Ukraine zum integralen Bestandteil des geschichtlichen, kulturellen und spirituellen Raums Russlands gehören würde.

Die Hauptkirche der russischen Streitkräfte in Moskau, aufgeladen mit militärischer Symbolik, ...
Die Hauptkirche der russischen Streitkräfte in Moskau, aufgeladen mit militärischer Symbolik, dient ebenfalls der Propaganda des Kremls.(Bild: Wikipedia/Sergey Sebelev (CC BY-SA 4.0))

Die Vermischung von Religion, Staatsideologie und Militär zeigt sich auch bei religiösen Stätten: So wurden neue militärische Andachtsorte in der Nähe der Front geschaffen – so können Kämpfer vor ihrem Einsatz noch ein Gebet sprechen. Gedenkorte für Gefallene des Zweiten Weltkriegs werden nun auch Soldaten gewidmet, die im Ukraine-Krieg starben. 2020 wurde die Hauptkirche der russischen Streitkräfte in Moskau eröffnet, eine der größten orthodoxen Kirchen des Landes. Mosaike zeigen darin unter anderem Schlachtszenen und militärische Motive.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
25.02.2026 22:55
Jetzt kommentieren
Loading

Liebe Leserin, lieber Leser,

die Kommentarfunktion steht Ihnen ab 6 Uhr wieder wie gewohnt zur Verfügung.

Mit freundlichen Grüßen
das krone.at-Team

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Delfin Mimmo lebt weiterhin in Venedig und begeistert dort die Menschen.
Lebt gefährlich
Forscher sorgen sich um Delfin Mimmo in Venedig
US-Präsident Donald Trump stellte während seiner Rede zur Lage der Nation einen neuen Rekord ...
USA „größer, besser“
Trump-Lobeshymne auf sich, Kritik am Supreme Court
In München haben kürzlich Hunderte Passagierinnen und Passagiere eine ganze Nacht in Flugzeugen ...
Nacht in Flugzeugen
Lufthansa: „Haben Passagiere bestmöglich versorgt“
Video zeigt Sprengung
Staublawine hüllt Gondelbahn bei Weltcup-Piste ein
Von links: Biest-Darsteller Dominik Hees, Belle-Darstellerin Marlene Jubelius und Intendant ...
Cast steht fest
Musical „Die Schöne und das Biest“ kommt nach Wien
Top-3

Gelesen

Kommentiert
Wien
Frau auf Friedhof getötet: 14-Jährige festgenommen
187.571 mal gelesen
Auf dem Wiener Friedhof Baumgarten ist am späten Montagnachmittag eine Frauenleiche entdeckt ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
141.584 mal gelesen
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Olympia
„Fast schon respektlos den Sportlern gegenüber“
138.035 mal gelesen
Ryan Cochran-Siegle, Franjo von Allmen und Marco Odermatt (v.l.n.r.) erhielten ihre ...
Innenpolitik
Im Parlament flogen wegen Ukraine-Hilfe die Fetzen
2613 mal kommentiert
„Die Hilfsgelder verschwinden im Korruptionssumpf der Ukraine“, behauptete FPÖ-Generalsekretär ...
Wien
Horror-Beichte: Leiche gefilmt und online gestellt
860 mal kommentiert
Der idyllisch gelegene Friedhof in Wien-Penzing wurde am Montag plötzlich zum Schauplatz einer ...
Außenpolitik
Selenskyj fordert konkretes EU-Beitrittsdatum
833 mal kommentiert
Wolodymyr Selenskyj wandte sich am vierten Jahrestag des Ukraine-Krieges mit einer ...
Mehr Außenpolitik
„Wir müssen gewinnen“
Putins Chef-Propagandist ruft „Heiligen Krieg“ aus
„Nicht mehr zeitgemäß“
Große Mehrheit sieht bei Bildung Reformbedarf
Nach Jahren der Pause
Island zieht bei möglichem EU-Beitritt Tempo an
Krone Plus Logo
Im „Krone“-Interview
Tanner rechnet mit längerem Wehrdienst ab 2027
Kritik der Länderchefs
Die „unfassbare Entgleisung“ des Finanzministers
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
  • Wien
  • Niederösterreich
  • Burgenland
  • Oberösterreich
  • Kärnten
  • Steiermark
  • Salzburg
  • Tirol
  • Vorarlberg
Kontakt
Karriere
Werbung
AGB / ANB
Datenschutz & Cookies
Offenlegung
Impressum
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf