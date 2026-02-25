Putins Chef-Propagandist ruft „Heiligen Krieg“ aus

Die Vermischung von Religion, Staatsideologie und Militär zeigt sich auch bei religiösen Stätten: So wurden neue militärische Andachtsorte in der Nähe der Front geschaffen – so können Kämpfer vor ihrem Einsatz noch ein Gebet sprechen. Gedenkorte für Gefallene des Zweiten Weltkriegs werden nun auch Soldaten gewidmet, die im Ukraine-Krieg starben. 2020 wurde die Hauptkirche der russischen Streitkräfte in Moskau eröffnet, eine der größten orthodoxen Kirchen des Landes. Mosaike zeigen darin unter anderem Schlachtszenen und militärische Motive.