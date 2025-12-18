Worauf Putins Hetzer Solowjow historisch anspielt

Ancelotti muss Trainerbank nach 5 Monaten räumen
Kurzes Vergnügen
Am 13. April 1945 wurde die sowjetische Fahne auf der Hofburg gehisst. Die rote Armee hatte nur einige Tage benötigt, um Wien einzunehmen. Wenige Wochen später endete nach sechs Jahren der Zweite Weltkrieg mit der bedingungslosen Kapitulation der deutschen Wehrmacht.
Am Samstag, den 7. April 1945, eröffnete die sowjetische Artillerie vom Schafberg aus das Feuer auf Wien. An diesem Tag wurde der Betrieb der Straßenbahnen eingestellt. Zumindest die Wasserversorgung blieb den Wienern erhalten.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.