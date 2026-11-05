„Hört ihr dieses Knacken …?“

Die Dieselpreise treffen besonders auch die traditionell eigentlich republikanischen Landwirte und Rinderbauern mit ihren Traktoren und Trucks. Als Folge wurde Rindfleisch teurer – und damit die Burger, das amerikanische Grundnahrungsmittel. Um dem entgegenzuwirken, hob Trump die Zölle auf Billigrindfleisch aus Mexiko auf. Und verärgerte die Cowboys damit noch mehr.