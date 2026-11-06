Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Endet Iran-Krieg?

Trump sprach nach Wahlfiasko mit Emir von Katar

Außenpolitik
06.11.2026 12:04
Dieses Anti-US-Plakat wurde bei einer Kundgebung in Teheran gezeigt.
Dieses Anti-US-Plakat wurde bei einer Kundgebung in Teheran gezeigt.(Bild: AFP/ATTA KENARE)
Porträt von krone.at
Von krone.at

US-Präsident Donald Trump hat nach Angaben aus Doha mit dem Emir von Katar über eine Beendigung des Iran-Kriegs beraten. Die Republikaner erachten den Konflikt als maßgeblichen Grund für das Fiasko bei den Kongresswahlen.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In einem Telefonat mit Scheich Tamim bin Hamad Al-Thani habe Trump nun über die diplomatische Initiative des Vermittlerlandes zur „Deeskalation der Spannungen in der Region“ gesprochen, teilte das Büro des Emirs am Freitag mit. Al-Thani habe darauf gepocht, den Dialog fortzuführen und auf diplomatische Mittel zu setzen, um „weitere Eskalation zu verhindern“.

Ein Ende des Iran-Kriegs, den die USA und Israel Ende Februar begonnen hatten, zeichnet sich weiterhin nicht ab. Zwar führten die Kriegsparteien nach Angaben Teherans zuletzt wieder indirekte Verhandlungen über die Vermittlerstaaten Katar und Pakistan. Ergebnisse der Gespräche wurden aber nicht bekannt.

JD Vance
JD Vance(Bild: AFP/NATHAN HOWARD)

Vance macht Iran-Krieg für Wahldebakel verantwortlich
Während Israel sich seit Beginn des Iran-Kriegs zunehmend aus dem Konflikt zurückgezogen hat, bescherte der Konflikt den US-Republikanern aus Sicht von US-Vizepräsident JD Vance eine Niederlage bei den Kongresswahlen. „Der Grund, warum wir verloren haben, ist der Krieg“, schrieb er auf der Onlineplattform X.

Lesen Sie auch:
Bei ihrer Suche nach einem Sündenbock dürften die Republikaner bei Verteidigungsminister Pete ...
Hegseth ist angezählt
Republikaner suchen nach Wahldebakel Sündenbock
05.11.2026
Wie er weiterregiert
Trump hat jetzt überhaupt nichts mehr zu verlieren
04.11.2026

Auch Trump räumte nach der Wahlniederlage seiner Partei eine Belastung durch den Iran-Krieg ein. „Ich denke, zum Teil lag es am Iran“, sagte er dem Sender Fox News am Mittwoch. Dennoch verteidigte der US-Präsident sein Vorgehen, den Iran militärisch angegriffen zu haben. „Ich habe das Richtige getan“, sagte er dem „Wall Street Journal“. „Ich würde es wieder tun.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Außenpolitik
06.11.2026 12:04
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Kurioser Wildwechsel
Leserin filmt mit: Hier hüpft Känguru durch NÖ
Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
336.928 mal gelesen
Gericht
Causa Haselsteiner: Zwei Jahre Haft für Benko
132.759 mal gelesen
René Benko hat zwei Jahre unbedingte Haft als Zusatzstrafe ausgefasst. Das Gericht sah den ...
Außenpolitik
In Hotel gefunden: Bayerns Wirtschaftsminister tot
118.348 mal gelesen
Hubert Aiwanger ist tot.
Außenpolitik
US-Wahl: „Tsunami“ fegt über Trumps Republikaner
1309 mal kommentiert
Niederösterreich
„Grüss Göttin“ bringt Kritiker auf die Palme
1235 mal kommentiert
Das Schild begrüßt Autofahrer in St. Pölten – und regt auf!
Österreich
Manipulierte Süßigkeiten: Nun erste Fälle geklärt!
648 mal kommentiert
Erste Fälle von manipulierten Süßigkeiten konnten geklärt werden (Symbolbild).
Mehr Außenpolitik
In die Enge getrieben
US-Kriegsminister Hegseth muss um sein Amt kämpfen
Nach Ardo-Schließung
Rot-weiß-rote Lösung für die Gemüseversorgung fix
Treffen in Peking
Xi Jinping über Stocker: „Das ist selten zu sehen“
Endet Iran-Krieg?
Trump sprach nach Wahlfiasko mit Emir von Katar
Kommt Kurswechsel?
Was sich unter Eisenkot in Israel ändern könnte
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Marken
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf