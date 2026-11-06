Trump sprach nach Wahlfiasko mit Emir von Katar

Auch Trump räumte nach der Wahlniederlage seiner Partei eine Belastung durch den Iran-Krieg ein. „Ich denke, zum Teil lag es am Iran“, sagte er dem Sender Fox News am Mittwoch. Dennoch verteidigte der US-Präsident sein Vorgehen, den Iran militärisch angegriffen zu haben. „Ich habe das Richtige getan“, sagte er dem „Wall Street Journal“. „Ich würde es wieder tun.“