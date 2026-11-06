Jugendlicher mit Messer raubte Supermarkt aus

Täterbeschreibung

Der erste Tatverdächtige war schwarz gekleidet und war mit einem dunklen Schal vermummt. Bei sich hatte er einen schwarzen Nike-Rucksack – er war mit einem Messer mit langer Klinge bewaffnet. Der zweite Tatverdächtige war etwas kleiner als sein Komplize, er trug eine schwarze Hose, die einen weißen Fleck am linken Knie aufwies, zudem schwarze Schuhe. Er trug eine dunkle Haube oder Kapuze sowie eine dunkle Jacke – vermutlich Marke Under Armour. Auch er hatte einen schwarzen Rucksack mit Aufschrift.