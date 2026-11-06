Jugendlicher mit Messer raubte Supermarkt aus

Überfall auf einen Wiener Supermarkt am Donnerstag in Wien-Landstraße: Ein vermutlich jugendlicher Täter bedrohte mit einem Messer die Kassiererin, nahm Bares an sich und floh. Vor dem Geschäft hatte in der Zwischenzeit ein Komplize gewartet. Hinweise erbeten!
Gegen 13.30 Uhr betrat der Unbekannte den Supermarkt – er erbeutete Bargeld im oberen dreistelligen Eurobereich, so die Polizei. Währenddessen stand vor dem Geschäft ein Komplize Schmiere, das Duo ergriff nach dem Coup die Flucht. Eine Sofortfahndung wurde zwar eingeleitet, verlief aber erfolglos.
Täterbeschreibung
Der erste Tatverdächtige war schwarz gekleidet und war mit einem dunklen Schal vermummt. Bei sich hatte er einen schwarzen Nike-Rucksack – er war mit einem Messer mit langer Klinge bewaffnet. Der zweite Tatverdächtige war etwas kleiner als sein Komplize, er trug eine schwarze Hose, die einen weißen Fleck am linken Knie aufwies, zudem schwarze Schuhe. Er trug eine dunkle Haube oder Kapuze sowie eine dunkle Jacke – vermutlich Marke Under Armour. Auch er hatte einen schwarzen Rucksack mit Aufschrift.
Die Ermittlungen laufen auf Hochtouren.
Sachdienliche Hinweise, auch anonym, werden vom Landeskriminalamt Wien unter der Telefonnummer 01/31310-33800 entgegengenommen.
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