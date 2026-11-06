Was sich unter Eisenkot in Israel ändern könnte

Weg in Amt noch nicht frei

Der Weg ins Amt ist für Eisenkot noch nicht frei. So muss er etwa eine Mehrheit hinter sich versammeln. Mit Erteilung des Auftrags zur Regierungsbildung hätte Eisenkot 28 Tage Zeit, eine Koalition zu bilden. Bei Bedarf wäre eine Verlängerung um 14 Tage möglich. Während dieser Zeit muss er mit Störungen aus dem Lager von Netanyahu rechnen. Der 77-Jährige dürfte versuchen, den Machtwechsel mit politischen Manövern zu verhindern. Scheitert der 66-Jährige, darf ein anderes Parlamentsmitglied einen Anlauf von 28 Tagen nehmen. Bleibt auch dieser erfolglos, kann sich die Mehrheit der Abgeordneten auf eine neue Kandidatin oder einen neuen Kandidaten verständigen.