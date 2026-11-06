Zehn Zentimeter purer Nervenkitzel um Edelmetall

Beim Kunstturnen entscheiden oft Millimeter, ob eine Kombination gelingt. Eine große Herausforderung, der sich nun die jungen Turnerinnen bei den olympischen Jugend-Spielen in Dakar stellen – darunter auch die 15-jährige Tirolerin Maria Katharina Strigl.
Ein falscher Schritt, ein Wackler und schon ist der Traum vom perfekten Abgang dahin. Auf gerade einmal zehn Zentimetern Breite entscheidet sich beim Schwebebalken alles. Eine, die dort die Nerven behalten will, ist Maria Katharia Strigl aus Hatting. Die erst 15-jährige Kunstturnerin hat sich mit starken Leistungen bei der Junioren-EM und dem Qualifikationswettkampf in Linz das Ticket für die Olympischen Sommer-Jugendspiele in Dakar gesichert.
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