Zehn Zentimeter purer Nervenkitzel um Edelmetall

Ein falscher Schritt, ein Wackler und schon ist der Traum vom perfekten Abgang dahin. Auf gerade einmal zehn Zentimetern Breite entscheidet sich beim Schwebebalken alles. Eine, die dort die Nerven behalten will, ist Maria Katharia Strigl aus Hatting. Die erst 15-jährige Kunstturnerin hat sich mit starken Leistungen bei der Junioren-EM und dem Qualifikationswettkampf in Linz das Ticket für die Olympischen Sommer-Jugendspiele in Dakar gesichert.