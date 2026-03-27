Hypo-Aufsichtsrat: ÖVP lässt der SPÖ keine Chance

Eine auf dem Boden liegende Bananenschale

Winkler glaubt jetzt, in dieser Sache ein Ass im Ärmel zu haben. Zugegeben, es ist kompliziert, aber in den Beteiligungsrichtlinien des Landes ist festgehalten, dass Entsendungen in Aufsichtsräte vom Aufsichtsrat der Landesholding (dort werden die Beteiligungen des Landes verwaltet) beschlossen werden müssen. Auf dieser am Boden liegenden Bananenschale rutscht die ÖVP aber nicht aus. Laut Finanzdirektion darf der Landeshauptmann als oberster Eigentümervertreter direkt entsenden – gedeckt durch Vollmacht und Aktienrecht.