Windkraft erstmals im Energie-Fahrplan vorgesehen

Seltenes Lob von den Grünen

Nach der Präsentation der adaptierten Pläne kamen ganz ungewohnte Töne aus den Reihen der Grünen: Energiesprecher Daniel Zadra lobte den geplanten Ausbau der Photovoltaik, inklusive einer Prüfung von PV-Anlagen entlang der Autobahn. Und auch die erstmals konkret verankerten „Windkraftziele“ wurden für positiv gefunden, schließlich könnte so die Winterstromlücke geschlossen werden. „Wir begrüßen den Fortschritt, den wir gemeinsam erkämpft haben – aber wir fordern Umsetzung und Tempo. Ziele allein erzeugen keine Kilowattstunden“, mahnte Zadra am Ende.