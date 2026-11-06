„Werbeschmäh 2026“: Diese Produkte stehen zur Wahl

Zucker statt Ballaststoffe

Activia bewirbt einen Joghurt mit Ballaststoffen und Cerealien, drin ist aber vor allem Zucker. Nur 2,1 Gramm Ballaststoffe liefert ein Becher, das ist auch kein Wunder, denn gerade einmal 1,2 Prozent des Inhalts ist aus Getreide. Dafür sind in jedem Becher rund drei Stück Würfelzucker versteckt. Hersteller Danone verteidigt den Joghurt gegenüber foodwatch: „Sämtliche Zutaten und deren Anteile werden transparent und rechtskonform in der Zutatenliste ausgewiesen.“