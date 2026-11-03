Buben auf WC in Millennium City missbraucht

„Ich hab nicht nachgedacht“

Bei diesem Übergriff kam es zusätzlich zu einer schweren Erniedrigung, was den Strafrahmen auf fünf bis 15 Jahre Freiheitsstrafe erhöhte. Der Wiener ist in dem Schöffenprozess grundsätzlich geständig, will aber nicht gewusst haben, dass das zweite Opfer erst zwölf Jahre alt war. „Ich hab‘ nicht nachgedacht. Und aufgrund meiner sexuellen Erregung auch nicht nachgefragt. Tut mir leid“, sagt er.