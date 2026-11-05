Graz wehrt sich gegen „Baulobby-Paket“ des Landes

In Graz schlägt man laut Alarm. Denn neben dem Altstadtschutz – die Altstadtsachverständigenkommission wird verkleinert und verliert an Einfluss – sei vor allem die qualitative Stadtentwicklung gefährdet: „Was bisher über Jahre sorgfältig geplant wurde, soll plötzlich in einem Jahr erledigt werden. Für Graz würde das bedeuten, Tausende Grundstücke gleichzeitig bearbeiten zu müssen – vielfach ohne konkrete Bauabsicht“, gibt Bernhard Inninger, Leiter der Stadtplanung, zu bedenken.