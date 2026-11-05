Kane lacht: „Wusste, dass diese Frage jetzt kommt“

Generell freut sich Kane nach turbulenten Wochen inklusive Ballon-d‘Or-Sieg und Vertragsverlängerung künftig wieder auf dem Platz zaubern zu können. „Ich freue mich wirklich darauf, bald wieder weniger zu reden und mehr zu spielen. Das wichtige ist für mich auf dem Platz abzuliefern – von dem her bin ich froh, wenn sich alles rundherum bald wieder beruhigt hat“, so der 33-Jährige.