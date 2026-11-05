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Das war ihm unangenehm

Kane lacht: „Wusste, dass diese Frage jetzt kommt“

Deutsche Bundesliga
05.11.2026 15:53
Harry Kane hat sich nach seiner Vertragsverlängerung in München gut gelaunt gezeigt.
Harry Kane hat sich nach seiner Vertragsverlängerung in München gut gelaunt gezeigt.(Bild: AFP/OSCAR DEL POZO)
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Von krone Sport

Harry Kane hat sich am Donnerstag im Rahmen einer Pressekonferenz der Bayern über seine Vertragsverlängerung zu Wort gemeldet. Nachdem der Weltfußballer über Hintergründe, Team und Trainer gesprochen hatte, erreichte ihn schließlich eine Nachfrage, die ihm ein Grinsen entlocken konnte. 

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„Wie sehen deine Fortschritte beim Deutsch lernen aus?“, wurde Kane von einem der anwesenden Reporter gefragt. Nach einem ersten Lacher entgegnete der Stürmer mit einem leicht gequälten Grinsen auf Englisch: „Ich wusste, dass diese Frage jetzt kommt“. 

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Er sei weiterhin dabei an seinen sprachlichen Fähigkeiten zu arbeiten, betonte der England-Kapitän: „Ich hoffe aber, dass ich in den kommenden Jahren größere Fortschritte mache, als in den bisherigen.“ Der Weltfußballer hat sich dabei auch ein Ziel gesetzt: „Ich hoffe, es kommt dann mal die Zeit, in der ich einige Interviews auch auf Deutsch führen kann.“ 

Champions League als großes Ziel
Rückendeckung erhielt der Stürmer auch gleich von Bayern-Vorstandschef Jan-Christian Dreesen. „Harry ist da natürlich auch in einer schwierigen Situation. Denn alle sind ihrerseits froh mit ihm Englisch zu sprechen, um ihre eigenen sprachlichen Fähigkeiten zu verbessern“, so der 59-Jährige mit einem kleinen Zwinkern in Richtung Kane.

Abseits der sprachlichen Ebene hat sich der Ausnahme-Kicker aber natürlich auch noch sportliche Ziele gesetzt. „Ich will bis 2029 mindestens einmal die Champions League gewinnen. Wir haben eine starke Mannschaft und einen super Trainer. Es geht darum, so viele Erfolge wie möglich zu feiern. Die Champions League hat da natürlich einen besonderen Stellenwert.“ 

Generell freut sich Kane nach turbulenten Wochen inklusive Ballon-d‘Or-Sieg und Vertragsverlängerung künftig wieder auf dem Platz zaubern zu können. „Ich freue mich wirklich darauf, bald wieder weniger zu reden und mehr zu spielen. Das wichtige ist für mich auf dem Platz abzuliefern – von dem her bin ich froh, wenn sich alles rundherum bald wieder beruhigt hat“, so der 33-Jährige. 

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