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Altstadtzauber-Spenden

Stadtrichter übergeben der Caritas 140 Schlafsäcke

Kärnten
05.11.2026 15:00
Die Stadtrichter Willi Noll, Siegi Kreuzweger und Adi Rasperger konnten Roberta Striedinger und ...
Die Stadtrichter Willi Noll, Siegi Kreuzweger und Adi Rasperger konnten Roberta Striedinger und Sozialarbeiter Martin Göhler von der Caritas Schlafsäcke und Matten im Wert von 10.000 Euro übergeben.(Bild: Stadtrichter zu Clagenfurth)
Porträt von Christina Natascha Kogler
Von Christina Natascha Kogler

Feiern, spenden, helfen sind wichtige Säulen beim Altstadtzauber und bei den Stadtrichtern: Von einem Teil der heuer gesammelten Spenden haben die ehrenwerten Herren nun 140 Schlafsäcke für Obdachlose gekauft.

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50.000 Euro haben die Besucher auf dem zauberhaften Fest im Sommer in Klagenfurt gespendet. Ein Großteil der Spenden konnte bereits weitergegeben werden – 1:1!

Geld ging an den Sozialmarkt Klagenfurt, wo Menschen mit geringem Einkommen Produkte des täglichen Bedarfs günstig kaufen können. Dort wurden auch von den Altstadtzauberspenden bezahlte Gutscheine für den Schulstart deponiert.

Nicht nur auf der Bühne glänzen, sondern auch helfen, wo Hilfe nötig ist
Und nun haben die Stadtrichter ein Auto voll Wärme zum Eggerheim in Klagenfurt gebracht: Um 10.000 Euro hat der Verein der Stadtrichter zu Clagenfurth 140 winterfeste Schlafsäcke und Thermomatten gekauft, um Obdachlosen im kalten Winter wenigstens etwas Wärme garantieren zu können. Die Caritas gibt die Schlafsäcke an Menschen weiter, die trotz klirrender Kälte eine Parkbank zu ihrem Schlafzimmer machen.

„Für uns ist ein warmes Bett und das Leben in den eigenen vier Wänden selbstverständlich, für obdachlose Menschen jedoch nicht. Nur auf sie hinzuschauen, ist zu wenig“, weiß Burggraf Willi Noll. Daher hat der Verein, der für das Stadtgerücht im Fasching und den Altstadtzauber im Sommer bekannt ist und eine dicke soziale Ader hat,  der Caritas-Wohnungslosentagesstätte in Klagenfurt die Schlafsäcke und Thermomatten gebracht.

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Dies sei eine wertvolle Unterstützung, so die Caritas, denn „obwohl Österreich ein reiches Land ist, leben auch in Kärnten Menschen bei Regen, Sturm, Schnee und Kälte auf der Straße. Oft reicht schon der Verlust des Jobs, eine Trennung oder eine (psychische) Erkrankung aus, um den Boden unter den Füßen und das Dach über dem Kopf zu verlieren“.

Kältetelefon
Um obdachlosen Männern und Frauen helfen zu können, hat die Caritas auch wieder das Kältetelefon eingerichtet:  Wer bei niedrigen Temperaturen den Schlafplatz eines obdachlosen Menschen bemerkt, soll ihn ansprechen und fragen, ob er Hilfe braucht. In Notfällen bitte die Rettung rufen:  144.

Für konkrete Hilfe täglich von 18 bis 6 Uhr das Kältetelefon der Caritas anrufen: 0463/ 39 60 60. Dann kommen Mitarbeiter oder Mitarbeiterinnen der Notschlafstelle oder speziell geschulte Freiwillige, um mit dem Obdachlosen zu klären, welche Hilfe notwendig ist. Sie können auf Wunsch auch einen Schlafplatz vermitteln.

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