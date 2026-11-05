Stadtrichter übergeben der Caritas 140 Schlafsäcke

„Für uns ist ein warmes Bett und das Leben in den eigenen vier Wänden selbstverständlich, für obdachlose Menschen jedoch nicht. Nur auf sie hinzuschauen, ist zu wenig“, weiß Burggraf Willi Noll. Daher hat der Verein, der für das Stadtgerücht im Fasching und den Altstadtzauber im Sommer bekannt ist und eine dicke soziale Ader hat, der Caritas-Wohnungslosentagesstätte in Klagenfurt die Schlafsäcke und Thermomatten gebracht.