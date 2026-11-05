Lorenz Friedrich: Objektminiaturen ganz groß!

Es ist immer wieder ein nachhaltiges Vergnügen, in den Miniaturen-Kosmos des St. Veiters einzutauchen, der in Wien wie Kärnten lebt und arbeitet. Und auch, wenn die Holz- und Bronze-Figürchen des 38-Jährigen zwar „nur“ im Maßstab 1:30 die Länder des Alltäglichen besiedeln, sind sie doch eindringlich monumental in ihrer Raum und Geist füllenden Präsenz, die so wunderbar leicht mit Sehgewohnheiten und Wahrnehmung spielt.