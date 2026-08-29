Feiern, spenden, helfen: Die Altstadtzaubererfolge

10.000 Euro haben die Stadtrichter bereits dem Sozialmarkt in Klagenfurt überreicht. Dort können Menschen mit geringem Einkommen Produkte des täglichen Bedarfs günstig einkaufen. Etwa 2500 Kundenkarten hat SoMa kärntenweit ausgestellt; der Bedarf steigt. „Weil man bei SoMa weiß, wer in Klagenfurt wirklich Hilfe braucht, haben wir dort zusätzlich Gutscheine im Wert von 10.000 Euro als Hilfe beim Schulstart hinterlegt“, so der Burggraf.