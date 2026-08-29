Feiern, spenden, helfen: Die Altstadtzaubererfolge

„Der heurige Altstadtzauber war ein großer Erfolg!“, freut sich Burggraf Willi Noll. 50.000 Euro haben die Besucher auf dem zauberhaften Fest in Klagenfurt gespendet! Ein Großteil der Spenden konnte bereits weitergegeben werden - 1:1!
Die Stadtrichter zu Clagenfurth verzaubern mit ihrem bunten Programm Jahr für Jahr rund 80.000 Besucher, die über Akrobaten staunen, mit Clowns lachen, mit Musik mitschwingen. „Der große Erfolg liegt in der Feierlaune und in der Spendenfreudigkeit: An den Zugängen zum Flohmarkt konnten wir Stadtrichter Spenden in der Höhe von 50.000 Euro entgegennehmen – Geld, das 1:1 weitergegeben wird“, betont Burggraf Willi Noll.
10.000 Euro haben die Stadtrichter bereits dem Sozialmarkt in Klagenfurt überreicht. Dort können Menschen mit geringem Einkommen Produkte des täglichen Bedarfs günstig einkaufen. Etwa 2500 Kundenkarten hat SoMa kärntenweit ausgestellt; der Bedarf steigt. „Weil man bei SoMa weiß, wer in Klagenfurt wirklich Hilfe braucht, haben wir dort zusätzlich Gutscheine im Wert von 10.000 Euro als Hilfe beim Schulstart hinterlegt“, so der Burggraf.
Um weitere 10.000 Euro kaufen die Stadtrichter wärmende Schlafsäcke für Obdachlose in Klagenfurt; verteilt werden diese im Herbst über das Eggerheim. Mit 7000 Euro lindern die Stadtrichter Einzelschicksale.
„Mit 37.000 Euro Ihrer Spenden haben wir also schon helfen können. Wer schnell hilft, hilft doppelt“, so Noll, der mit Sommeramtmann Stefan Lindner, Kanzler Siegfried Torta, und den weiteren Stadtrichtern den nächsten Altstadtzaube rnoch zauberhafter gestalten will.
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