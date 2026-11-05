„unkraut-frei“: Die neue Eventreihe in Klagenfurt

Aus der beliebten Veranstaltung „Ackern“ wird nun „unkraut-frei“. Der alte und neue Initiator Reinhard Eberhart präsentiert die nachhaltige Eventreihe mit 16 Veranstaltungen in Klagenfurt.
Die Sommerveranstaltung „Ackern“ war früher sehr beliebt, jetzt hat „Hallihallo“-Tausendsassa Reinhard Eberhart mit dem Verein zur Entwicklung nachhaltiger Ideen ein neues Event präsentiert: Am 11. November um 16.16 Uhr startet am Gutshof Egger in der Flatschacher Straße 77 in Klagenfurt die Veranstaltungsreihe „unkraut-frei“.
Die Steinsetzung dort erfolgte schon im Jahr 1808; der alte Stadl soll nun zu einem Kulturzentrum werden. 16 Veranstaltungen sind geplant, von 3. bis 5. Dezember kommt der Nikolaus, ein „Stiller Silvester“ wird gefeiert. Was beim „Ackern“ die Heuballen waren, werden in der Neuauflage Holztheken sein, die in Rottenstein hergestellt wurden.
E-Autos als Stromversorger
Der Strom für Schankanlagen und Lichter werden von E-Autos eines Sponsors eingespeist. Ein neues Wohlfühlwohnzimmer soll entstehen; samt kulinarischen und kulturellen Genüssen.
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