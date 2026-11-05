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Am alten Gutshof

„unkraut-frei“: Die neue Eventreihe in Klagenfurt

Kärnten
05.11.2026 13:00
Auf dem alten Gutshof Egger in der Flatschacher Straße gibt es ab 11. November zahlreiche ...
Auf dem alten Gutshof Egger in der Flatschacher Straße gibt es ab 11. November zahlreiche Kulturevents.(Bild: FERDINAN_NEUMUELLER)
Porträt von Christian Tragner
Von Christian Tragner

Aus der beliebten Veranstaltung „Ackern“ wird nun „unkraut-frei“. Der alte und neue Initiator Reinhard Eberhart präsentiert die nachhaltige Eventreihe mit 16 Veranstaltungen in Klagenfurt.

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Die Sommerveranstaltung „Ackern“ war früher sehr beliebt, jetzt hat „Hallihallo“-Tausendsassa Reinhard Eberhart mit dem Verein zur Entwicklung nachhaltiger Ideen ein neues Event präsentiert: Am 11. November um 16.16 Uhr startet am Gutshof Egger in der Flatschacher Straße 77 in Klagenfurt die Veranstaltungsreihe „unkraut-frei“.

Die Steinsetzung dort erfolgte schon im Jahr 1808; der alte Stadl soll nun zu einem Kulturzentrum werden. 16 Veranstaltungen sind geplant, von 3. bis 5. Dezember kommt der Nikolaus, ein „Stiller Silvester“ wird gefeiert. Was beim „Ackern“ die Heuballen waren, werden in der Neuauflage Holztheken sein, die in Rottenstein hergestellt wurden.

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