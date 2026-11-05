„unkraut-frei“: Die neue Eventreihe in Klagenfurt

Die Steinsetzung dort erfolgte schon im Jahr 1808; der alte Stadl soll nun zu einem Kulturzentrum werden. 16 Veranstaltungen sind geplant, von 3. bis 5. Dezember kommt der Nikolaus, ein „Stiller Silvester“ wird gefeiert. Was beim „Ackern“ die Heuballen waren, werden in der Neuauflage Holztheken sein, die in Rottenstein hergestellt wurden.