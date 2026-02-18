Silvia Schneider bringt uns gesunde Nahrung näher

Was bedeutet es für die Nahrungsmittel in Österreich, wenn ein ernährungsbewusster Mensch wie du offenbar so viele negative Momente bei den Dreharbeiten erlebt hat?

Negativ ist zu hart gesagt, ich hatte aber viele Aha-Momente und manche waren negativ. Eigentlich verlässt man sich auf die Industrie, weil ich davon ausgehe, dass sie den bestmöglichen Job macht, um das bestmögliche Produkt zu liefern. Natürlich mit guten Inhaltsstoffen und zu einem Preis, der am Ende des Tages wieder Geld einbringt. Der Konsument ist natürlich selbst schuld, wenn er etwas kauft, wo er nicht weiß, was drinnen ist – aber wenn man eine Packung umdreht, stehen da lauter Nummern und Buchstaben und keiner kennt sich aus. Man muss da auch die Industrie in die Verantwortung nehmen. Wir alle leben in einem stressigen Alltag und es kann nicht immer Selbstgemachtes sein, das ist mir vollends bewusst. Schnell kann manchmal aber auch die gesündere Variante sein. Viele Menschen wollen es nicht auf sich nehmen, die Küche schmutzig zu machen, aber manchmal ist das wirklich nur eine Sache von zehn Minuten.