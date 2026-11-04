Jüdisches Festival: Viele Tickets schon weg

Weitere Veranstaltungen

Die Black Rooster Kapelye ist ein internationales Musikprojekt, das die seltene jüdische und lettische Volksmusik des frühen 20. Jahrhunderts wiederbelebt. Das Ensemble spielt am Samstag den 14. November im Schutzhaus Zukunft auf der Schmelz. Die Preise starten ab 16 Euro.

Das Festival beendet die Londoner Geigerin Anna Lowenstein mit ihrem Quartett am 15. November in der ehemaligen Synagoge Kobersdorf im Burgenland.