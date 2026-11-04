Jüdisches Festival: Viele Tickets schon weg

Ab dem 7. November lädt das Klezmore-Festival zu Konzerten, Workshops und Gratis-Angeboten. Wer dabei sein will, muss schnell sein. Einige Veranstaltungen sind bereits ausverkauft.
Traditionelle jüdische Tanzmusik mit Stargästen aus New York, Gedenken an die Novemberpogrome 1938 oder ein gemeinsames Schabbat-Abendessen: Von 7. bis 15. November bringt das Klezmore-Festival internationale Künstler nach Wien, St. Pölten und Kobersdorf.
„Das KlezMORE Festival macht jüdische Kultur als lebendige Gegenwart erfahrbar und schafft Räume für Begegnung, Austausch und künstlerischen Dialog. Gerade in Zeiten, in denen Erinnerungskultur neu verhandelt wird, ist es wichtiger denn je, diese Stimmen sichtbar und hörbar zu machen.“
Lisa Reimitz
Co-Intendantin des KlezMORE Festival Vienna
Bild: Viktoria Hofmarcher
Auftakt schon ausverkauft
Die Karten für das Eröffnungskonzert der „Klezmatics“ im Stadtsaal in Mariahilf sind schon vergriffen. Neben der New Yorker Band, sind aber auch andere internationale Musiker zu Besuch in Österreich.
Darunter Sängerin Sarah Myerson, ebenfalls aus New York. Ihr Workshop zu jiddischem Gesang ist ebenfalls ausverkauft. Dafür ist sie am 8. November bei der Aufführung „Kol Ishe“ - hebräisch für „Stimme der Frau“ – zu hören. Das Konzert findet in der „Or Chadasch“, der einzig liberalen Synagoge Österreichs, im zweiten Wiener Bezirk statt. Der Eintritt kostet 16 Euro.
Lea Kalisch und die Prager Band Šenster Gob verbinden jiddische Musik mit Jazz, Rap und jede Menge Humor. Sie treten am 11. November im Theater Akzent im vierten Bezirk auf. Tickets beginnen ab 30 Euro.
Das sind die Gratis-Angebote
Am Abend des 11. November gedenkt die ehemalige Synagoge St. Pölten mit einem Vortrag und Konzert den Novemberpogromen 1938. Der Eintritt ist kostenlos, es ist aber eine Zählkarte nötig.
Frei ist auch das gemeinsame Musizieren im Kulturverein „Yung Yidish“ in der Leopoldstadt am Freitag den 13. November. Das Schabbat-Abendessen zuvor kostet 30 Euro. Für alle unter 18 Jahren ist aber auch dieser Teil des Abends gratis.
Weitere Veranstaltungen
Die Black Rooster Kapelye ist ein internationales Musikprojekt, das die seltene jüdische und lettische Volksmusik des frühen 20. Jahrhunderts wiederbelebt. Das Ensemble spielt am Samstag den 14. November im Schutzhaus Zukunft auf der Schmelz. Die Preise starten ab 16 Euro.
Das Festival beendet die Londoner Geigerin Anna Lowenstein mit ihrem Quartett am 15. November in der ehemaligen Synagoge Kobersdorf im Burgenland.
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