Bregenz baut um: Neuer Beirat für Stadtgestaltung

Das Team trifft selbst keine Entscheidungen und ersetzt keine Behörde. Es geht rein um Beratung, die Stadtverwaltung wählt weiterhin aus, welche großen Projekte überhaupt vorgelegt werden. „Wir wollen die Verwaltung einfacher machen und gleichzeitig die Bauqualität in Bregenz weiter steigern“, ließen Bürgermeister Michael Ritsch und Vizebürgermeister Roland Frühstück in einer Presseaussendung dazu wissen.