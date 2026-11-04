Bregenz baut um: Neuer Beirat für Stadtgestaltung

Die Landeshauptstadt Bregenz verändert die Arbeit ihres Bau-Expertenteams. Aus dem bisherigen „Gestaltungsbeirat“ wird der neue „Fachbeirat für Stadtgestaltung und Baukultur“. Das hat der Stadtrat in seiner Sitzung am Montag beschlossen.
Der neue Beirat prüft Bauprojekte viel früher als bisher. Bauherren und Architekten können sich so schon vor den eigentlichen Plänen beraten lassen. Das Team schaut sich genau an, wie ein neues Gebäude in die Nachbarschaft passt, wie es wirkt und wie Wege verlaufen.
Blick von außen
Besetzt ist die Runde mit drei Experten. Mindestens zwei davon arbeiten außerhalb von Vorarlberg. Das soll für einen frischen Blick von außen sorgen. Die Experten wechseln sich regelmäßig ab, damit immer wieder neue Ideen einfließen können.
Das Team trifft selbst keine Entscheidungen und ersetzt keine Behörde. Es geht rein um Beratung, die Stadtverwaltung wählt weiterhin aus, welche großen Projekte überhaupt vorgelegt werden. „Wir wollen die Verwaltung einfacher machen und gleichzeitig die Bauqualität in Bregenz weiter steigern“, ließen Bürgermeister Michael Ritsch und Vizebürgermeister Roland Frühstück in einer Presseaussendung dazu wissen.
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