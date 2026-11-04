Festspiele: Schneider wird neuer Technikchef

Urstadt kehrt nach Graz zurück

Besonders das Spiel auf dem See stellt das technische Team mit jeder neuen Produktion vor außergewöhnliche Herausforderungen. Was das Publikum während der knapp fünf Festspielwochen erlebt, ist das Ergebnis jahrelanger Planung und Vorbereitung. Das weiß niemand besser als Wolfgang Urstadt, der im Juni 2015 die technische Leitung des Festspielhauses Bregenz und der Bregenzer Festspiele übernahm. Zuvor war als technischer Direktor der Oper Graz tätig, wohin er nun zurückkehrt. In seine mehr als elfjährige Amtszeit fallen so unterschiedliche und technisch anspruchsvolle Seebühnenproduktionen wie Carmen, Rigoletto und La traviata. Zu den großen baulichen Projekten dieser Zeit zählen außerdem die Sanierung der Seetribüne 2022/23, die Erneuerung des Betonkerns der Seebühne 2023/24 sowie der Neubau des Mehrzweckgebäudes mit Montagehalle und Werkstätten von 2023 bis 2025.