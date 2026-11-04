Festspiele: Schneider wird neuer Technikchef

Das Festspielhaus Bregenz und die Bregenzer Festspiele erhalten eine neue technische Leitung. Matthias Schneider übernimmt im August 2027 diese Funktion für beide Unternehmen. Der 42-jährige gebürtige Allgäuer kommt vom Hessischen Staatstheater Wiesbaden, wo er derzeit als technischer Direktor tätig ist. Er folgt auf Wolfgang Urstadt, der Anfang 2027 nach mehr als elf Jahren am Bodensee an die Oper Graz zurückkehrt.
Matthias Schneider wurde in Kempten im Allgäu geboren. Von 2017 bis Ende 2024 war er Werkstättenleiter am Staatstheater Augsburg und übernahm dort 2020 zusätzlich die Funktion des stellvertretenden technischen Direktors. Anschließend wechselte er als technischer Direktor ans Hessische Staatstheater Wiesbaden, wo er derzeit für den technischen verantwortlich ist.
Gegen knapp 30 Bewerber durchgesetzt
Der studierte Theatertechniker und ausgebildete technische Betriebswirt setzte sich im Auswahlverfahren gegen knapp 30 Mitbewerberinnen und Mitwerber aus dem gesamten deutschsprachigen Raum durch. Ausschlaggebend waren neben seiner fachlichen Erfahrung auch seine kommunikativen und persönlichen Qualitäten.
„Die beeindruckenden Produktionen und das Zusammenspiel von Kunst und Technik auf der Seebühne der Bregenzer Festspiele begeistern mich seit jeher. Ich freue mich darauf, für die neuen Aufgaben an diesem modernen Haus in meine Heimatregion zurückzukehren und für das Festspielhaus Bregenz und die Bregenzer Festspielen gemeinsam mit einem motivierten, erfahrenen Team zu arbeiten“, so Schneider in einer ersten Reaktion.
Zwei Unternehmen, vielfältige Aufgaben
Die Aufgabe hat es durchaus in sich: Denn die technische Leitung umfasst in Personalunion zwei unterschiedliche und anspruchsvolle Aufgabenbereiche – die Bregenzer Festspiele mit den besonderen Anforderungen der Seebühne und den ganzjährigen Veranstaltungsbetrieb im Festspielhaus mit seiner hohen Veranstaltungsdichte. „Diese Kombination verlangt neben großer fachlicher Kompetenz auch organisatorisches Geschick und Flexibilität. Wir freuen uns, mit Matthias Schneider einen neuen technischen Leiter für beide Unternehmen gewonnen zu haben“, sagt Gerhard Stübe, Geschäftsführer des Festspielhaus Bregenz.
Wir freuen uns, mit Matthias Schneider einen neuen technischen Leiter für beide Unternehmen gewonnen zu haben.
Gerhard Stübe, Geschäftsführer des Festspielhauses
Urstadt kehrt nach Graz zurück
Besonders das Spiel auf dem See stellt das technische Team mit jeder neuen Produktion vor außergewöhnliche Herausforderungen. Was das Publikum während der knapp fünf Festspielwochen erlebt, ist das Ergebnis jahrelanger Planung und Vorbereitung. Das weiß niemand besser als Wolfgang Urstadt, der im Juni 2015 die technische Leitung des Festspielhauses Bregenz und der Bregenzer Festspiele übernahm. Zuvor war als technischer Direktor der Oper Graz tätig, wohin er nun zurückkehrt. In seine mehr als elfjährige Amtszeit fallen so unterschiedliche und technisch anspruchsvolle Seebühnenproduktionen wie Carmen, Rigoletto und La traviata. Zu den großen baulichen Projekten dieser Zeit zählen außerdem die Sanierung der Seetribüne 2022/23, die Erneuerung des Betonkerns der Seebühne 2023/24 sowie der Neubau des Mehrzweckgebäudes mit Montagehalle und Werkstätten von 2023 bis 2025.
Warme Worte zum Abschied
„Wir bedauern seinen Abschied nach so vielen gemeinsamen Jahren. Wolfgang Urstadt hat die technische Entwicklung beider Häuser wesentlich mitgestaltet. Wir danken ihm für seinen großen Einsatz und die gute Zusammenarbeit und wünschen ihm für seine Rückkehr nach Graz alles Gute“, streut Michael Diem, kaufmännischer Direktor der Bregenzer Festspiele, dem scheidenden Technikchef zum Abschied Rosen.
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