In Leon Paugers Fall ist Jetlag etwas Positives

Der Vorarlberger Leon Pauger startet am Samstag in Amerika in seinen ersten Ironman. Da muss der Triathlet natürlich perfekt vorbereitet sein – unverhoffte Hilfe bekam er da von seiner inneren Uhr. Außerdem muss er in den nächsten Tagen noch so viel essen, wie er nur kann.
Seit vergangenem Freitag weilt Ländle-Triathlet Leon Pauger nun schon in den Vereinigten Staaten von Amerika, wo der Bregenzer am Samstag am Ironman Florida in Panama Beach City an den Start gehen wird – für den Kurz- und Mitteldistanzspezialisten wird es der erste Auftritt bei einem Rennen über die volle Distanz.
Früh wach ist gut
Dementsprechend wichtig ist die Vorbereitung auf sein Debüt, in das er am Samstag frühmorgens um 3.50 Uhr starten wird. Wobei das frühe Aufstehen gar nicht so ein Problem für ihn sein wird. „Seit ich hier bin, habe ich versucht, meine innere Uhr nicht an die lokale Zeit anzupassen. Das heißt, ich gehe sehr früh ins Bett und bin dadurch auch automatisch sehr früh wach. Das könnte am Renntag ein Vorteil sein“, meint Pauger, der sich auch ansonsten für die letzten Tage vor dem Rennen alles zurechtgelegt hat. „Ich muss jetzt noch so viel essen, wie es nur geht. Die Speicher müssen komplett voll sein“, erklärt er.
Strategie steht
Und auch für das Rennen selbst steht die Strategie. „Ich will es möglichst entspannt nehmen, es ist der erste Ironman. Das Blödeste wäre, wenn ich mir aufgrund von Erwartungen das Rennen zusammenhaue. Ich werde es langsam angehen, zulegen kann ich immer.“
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