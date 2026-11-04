In Leon Paugers Fall ist Jetlag etwas Positives

Früh wach ist gut

Dementsprechend wichtig ist die Vorbereitung auf sein Debüt, in das er am Samstag frühmorgens um 3.50 Uhr starten wird. Wobei das frühe Aufstehen gar nicht so ein Problem für ihn sein wird. „Seit ich hier bin, habe ich versucht, meine innere Uhr nicht an die lokale Zeit anzupassen. Das heißt, ich gehe sehr früh ins Bett und bin dadurch auch automatisch sehr früh wach. Das könnte am Renntag ein Vorteil sein“, meint Pauger, der sich auch ansonsten für die letzten Tage vor dem Rennen alles zurechtgelegt hat. „Ich muss jetzt noch so viel essen, wie es nur geht. Die Speicher müssen komplett voll sein“, erklärt er.