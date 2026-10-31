Zwei Autofahrer im Drogenrausch gestoppt

Der erste Drogen-Lenker wurde im Bereich der Schwarzstraße in der Salzburger Innenstadt angehalten: Der 26-Jährige zeigte bei der Kontrolle seinen Probe-Führerschein. Doch die Symptome eines Drogenrausches konnte er vor den Beamten nicht vergeben: Ein Speicheltest bestätigte, dass der 26-Jährige sowohl Kokain als auch Cannabis intus hatte. Eine Vorführung zum Amtsarzt verweigerte er – eine entsprechende Anzeige folgt.