Zwei Autofahrer im Drogenrausch gestoppt

Obwohl sie Suchtgift intus hatten, setzten sich zwei Lenker am Freitag hinter das Steuer ihres Fahrzeuges. Beide Autofahrer (20, 26) konnten von Polizisten gestoppt werden: Sie mussten ihren Führerschein abgeben.
Der erste Drogen-Lenker wurde im Bereich der Schwarzstraße in der Salzburger Innenstadt angehalten: Der 26-Jährige zeigte bei der Kontrolle seinen Probe-Führerschein. Doch die Symptome eines Drogenrausches konnte er vor den Beamten nicht vergeben: Ein Speicheltest bestätigte, dass der 26-Jährige sowohl Kokain als auch Cannabis intus hatte. Eine Vorführung zum Amtsarzt verweigerte er – eine entsprechende Anzeige folgt.
Stunden später, gegen 17 Uhr, zogen Beamte den nächsten Rauschgift-Lenker aus dem Verkehr: diesmal in Hof bei Salzburg. Der Drogentest verlief bei dem 20-jährigen Lenker positiv auf Cannabis. Ein Amtsarzt stellte in weiterer Folge die Fahruntauglichkeit fest. Auch er verlor seine Lenkberechtigung und wurde angezeigt.
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