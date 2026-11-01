Salzburger verkaufte Drogen direkt neben Polizei

Direkt neben einem zivilen Polizeiwagen soll ein 30-jähriger Tennengauer einem 67-Jährigen Cannabis verkauft haben. Was beide offenbar nicht wussten: Gleich wenige Meter von ihnen entfernt parkte ein Polizeiauto. Die Beamten beobachteten das Geschehen und ertappten die Salzburger bei dem Deal.