Salzburger verkaufte Drogen direkt neben Polizei

Direkt neben einem zivilen Polizeiwagen soll ein 30-jähriger Tennengauer einem 67-Jährigen Cannabis verkauft haben. Was beide offenbar nicht wussten: Gleich wenige Meter von ihnen entfernt parkte ein Polizeiauto. Die Beamten beobachteten das Geschehen und ertappten die Salzburger bei dem Deal.
Die Polizei beobachtete den Deal zur Mittagszeit am hellichten Tag in Salzburg Stadt aus einem zivilen Fahrzeug. Nachdem sie die strafbare Handlung zwischen dem Tennengauer und dem 67-jährigen Salzburger registriert hatten, führten sie eine anschließende Kontrolle durch.
Heraus kam, dass er 30-jährige 40 Gramm Cannabiskraut mit sich trug. Beim 67-Jährigen stellte die Exekutive ungefähr drei Gramm Gras sicher. Beide wurden angezeigt.
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