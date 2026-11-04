F.M. Hämmerle setzt sich vor dem OGH durch

Mit der Entscheidung des Oberste Gerichtshofs findet der Streit um einen umstrittenen Immobilienerwerb in Dornbirn sein rechtskräftiges Ende. Petra Kreuzer, die bis 2022 im Vorstand der F.M. Hämmerle Holding AG saß und das Unternehmen bereits vor längerer Zeit verlassen hat, hatte während ihrer damaligen Dienstzeit eine hochwertige Liegenschaft in der Jakob-von-Embs-Straße in Dornbirn erworben. Das Geschäft lief über ihr eigenes Unternehmen, die Kreuzer Immo Solution GmbH. Ihrem damaligen Arbeitgeber hatte die Vizepräsidentin der Vorarlberger Wirtschaftskammer das Objekt offenbar nicht angeboten. Nachdem das Geschäft 2023 bekannt wurde und außergerichtliche Einigungsversuche aufgrund unterschiedlicher Preisvorstellungen scheiterten, leitete der Vorarlberger Immobilienentwickler rechtliche Schritte ein.