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Wurde wüst beschimpft

Til Schweiger lehnte Einladung von Weinstein ab

Society International
04.11.2026 08:43
Til Schweiger lernte Harvey Weinstein beim Dreh von „Inglourious Basterds“ kennen. Der wegen ...
Til Schweiger lernte Harvey Weinstein beim Dreh von „Inglourious Basterds“ kennen. Der wegen Sexualverbrechen verurteilte ehemalige Medienmogul lud den Schauspieler dann zu einer Party ein, was Schweiger ablehnte. Sehr zum Ärger von Weinstein.(Bild: Krone-Collage/Viennareport, AP/Barry Williams)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Til Schweiger hat eine Party-Einladung des wegen Sexualverbrechen verurteilten früheren Medienmoguls Harvey Weinstein ausgeschlagen und ist dafür von diesem nach eigenen Worten beschimpft worden. Schweiger habe den 74-Jährigen beim Dreh des Films „Inglourious Basterds“ (2009) kennengelernt, berichtete er. 

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„Er kam am Set auf mich zu und sagte: ,Til, es ist eine Ehre, mit dir zu arbeiten.‘ Dass ich ein ,amamazing actor‘ (großartiger Schauspieler) bin, hat er gesagt und einfach ,wonderful‘“, sagte der 62-Jährige der deutschen Ausgabe des „Playboys“.

„Ich liege im Bett“
Vielleicht sei der ja doch kein Arsch, habe er sich gedacht, sagte Schweiger weiter. „Aber dann liege ich nachts im Bett, und mein Telefon klingelt, eine LA-Nummer, 213.“ Am Telefon sei Weinstein gewesen, der ihn gefragt habe, wo er sei.

Til Schweiger schilderte dem „Playboy“, dass er sich einst den Zorn von Harvey Weinstein ...
Til Schweiger schilderte dem „Playboy“, dass er sich einst den Zorn von Harvey Weinstein zugezogen habe, weil er nicht nachts zu einer Party von ihm kommen wollte.(Bild: Viennareport)

Schweiger erklärte ihm, dass er schlafe, worauf dieser gesagt habe, dass er im Club feiern gehen wolle und ihn brauche. Schweiger musste aber früh aufstehen. „Er wieder: ,Du stehst jetzt auf!‘ Und ich: ,Harvey, du hast mich nicht verstanden, ich liege im Bett, ich komme nicht.‘“

„Hat mich halt als Frauen-Magnet gebraucht“
Dann habe Weinstein angefangen, ihn zu beleidigen. „Irgendwann hab‘ ich aufgelegt. Am nächsten Morgen habe ich auf mein Handy geschaut, und da waren 17 verpasste Anrufe“, berichtete Schweiger. Die Mailbox sei voller Beleidigungen gewesen. Das sei sein einziger Kontakt mit Weinstein gewesen, sagte Schweiger.

  Ob für ihn in Hollywood mehr drin gewesen wäre, wenn er feiern gegangen wäre? „Ich glaube, dazu war das zu nichtig. Der hat mich in dem Moment halt als Frauen-Magnet gebraucht.“

Harvey Weinstein produzierte den Film „Inglourious Basterds“, in dem auch Til Schweiger ...
Harvey Weinstein produzierte den Film „Inglourious Basterds“, in dem auch Til Schweiger mitspielte.(Bild: EPA/Curtis Means / POOL)

Schweiger als Feldwebel Stiglitz
In Quentin Tarantinos amerikanischem Weltkriegs-Film „Inglourious Basterds“ spielte Schweiger Feldwebel Hugo Stiglitz an der Seite von Weltstar Brad Pitt als Anführer einer Gruppe von Nazi-Killern. Der Film wurde auch im Filmstudio Babelsberg gedreht.

Lesen Sie auch:
Der 74-jährige Weinstein ist bereits seit Jahren im Gefängnis.
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Mehrfach verurteilt
Weinstein war früher eine Schlüsselfigur im Filmbusiness in Hollywood und Teil der Glamourwelt. Er produzierte auch „Inglourious Basterds“. Dann kamen Vorwürfe Dutzender Frauen zu Sexualverbrechen ans Licht. Er wurde mehrfach verurteilt und sitzt im Gefängnis.

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