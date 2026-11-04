Carney schließt Russlands Teilnahme an U20-WM aus

Nordische Länder wollen nicht gegen Russland spielen

Zuletzt hatten die Niederlande russischen Turnerinnen die Einreise für die Weltmeisterschaften in Rotterdam verwehrt. Kanadas Eishockey-Verband dankte der Regierung in einer Mitteilung für die starke Position, die Sportler und Offizielle aus Russland und Belarus davon abhalte, unter ihren nationalen Symbolen an internationalen Sportveranstaltungen in Kanada teilzunehmen. Die Junioren-WM mit zehn Teilnehmern findet vom 26. Dezember bis zum 5. Jänner 2027 in Edmonton und Red Deer in der kanadischen Provinz Alberta statt.