Gegen Krankheiten ist oft auch ein Kraut gewachsen

Alleskönner Sternanis

Und obwohl Edda Triebl als Apothekerin Expertin für Medizin und Pillen ist, ist sie auch fasziniert von der Kräuterkunde – und bestens darin bewandert. Wir haben sie um Tipps gebeten. Zum Beispiel: Ist Sternanis, worauf etwa eine Kollegin, die sich gekonnt durch die Viren schlängelt, schwört, echt so ein Geheimtipp? „Das ist sogar ein 5-in-1-Könner“, bestätigt die Expertin. „Wie wir von Babys wissen, entspannt Anis Magen und Darm. Dann ist es ein Booster fürs Immunsystem und reinigt Nase und Nebenhöhlen. Zudem wirkt es antiviral und antibakteriell.“