Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Tipps und Tricks

Gegen Krankheiten ist oft auch ein Kraut gewachsen

Steiermark
04.11.2026 09:00
Die Virensaison hat längst begonnen.
Die Virensaison hat längst begonnen.(Bild: lev dolgachov – stock.adobe.com)
Porträt von Christa Blümel
Von Christa Blümel

Egal, wie modern die Zeiten heute sein mögen: Abwarten und Tee trinken ist leider immer noch die Devise, wenn einen Husten, Schnupfen oder Fieber ins Bett werfen. Allerdings: Auch die Natur schenkt uns beste Heilmittel gegen Krankheiten. Wir haben bei einer Expertin nachgefragt.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

In vielen steirischen Apotheken geht die Tür dieser Tage so gut wie nie zu, und die „Flora“ in Gratwein ist da keine Ausnahme. „Die Erkältungssaison ist in vollem Gange“, sagt Chefin Edda Triebl. Die Kunden wollen zwei Dinge: „Ihre Beschwerden schnellstmöglich los werden. Und dann gleich mit einem guten Immunsystem weiteren vorbeugen.“

Alleskönner Sternanis
Und obwohl Edda Triebl als Apothekerin Expertin für Medizin und Pillen ist, ist sie auch fasziniert von der Kräuterkunde – und bestens darin bewandert. Wir haben sie um Tipps gebeten. Zum Beispiel: Ist Sternanis, worauf etwa eine Kollegin, die sich gekonnt durch die Viren schlängelt, schwört, echt so ein Geheimtipp? „Das ist sogar ein 5-in-1-Könner“, bestätigt die Expertin. „Wie wir von Babys wissen, entspannt Anis Magen und Darm. Dann ist es ein Booster fürs Immunsystem und reinigt Nase und Nebenhöhlen. Zudem wirkt es antiviral und antibakteriell.“

Edda Triebl ist Apothekerin in Gratwein-Straßengel.
Edda Triebl ist Apothekerin in Gratwein-Straßengel.(Bild: Jürgen Radspieler)

Aber noch gegen andere Wehwehchen ist ein Kraut gewachsen, oft sogar vor der Haustür. „Eibischwurzel oder isländisches Moos beruhigt Schleimhäute. Ingwer wärmt wunderbar und hilft gut gegen Übelkeit.“

In den meisten Grippe- und Erkältungstees stecken Linden- und Holunderblüten, die schweißtreibend und fiebersenkend sind.

Ingwer ist sehr hochwertig
Ingwer ist sehr hochwertig(Bild: Kräuterpfarrer-Zentrum)

Essigpatscherl seit Generationen bewährt
Das wissen wir noch von der Oma: Das Fieber senken Essigpatscherl – in Apfelessig getränkte Tücher, jeweils am rechten Bein/linken Arm oder umgekehrt. Triebl: „Obwohl natürlich speziell bei Kindern gilt: Grad bei hohem Fieber muss man einen Arzt beiziehen.“

Was die Expertin uns sonst noch rät: „Vitamin C, D, Zink fürs Immunsystem, Echinacea (Sonnenhut) und Zistrose-Tee regen die Abwehr an.“ Thymian und Spitzwegerich halten Husten in Schach – aromatische Bäder damit sind auch so entspannend. Dann Topfen: kühlend und abschwellend.

Lesen Sie auch:
Die professionelle Betreuung übergewichtiger Kinder und Jugendlicher hat sich zuletzt stark ...
Krone Plus Logo
Lücken bei Vorsorge
Adipositas-Diagnosen bei Kindern fast verdoppelt
20.10.2026
14,7 Tage pro Person
Das waren Hauptursachen für Krankenstände 2025
30.06.2026

Nasendusche ist der Renner
Was noch sehr gut ankommt: warme Brustwickel mit Leinöl, Gurgeln mit Salbeitee, Inhalieren mit Salzwasserdampf. Edda Triebl: „Dazu gibt es heuer sogar einen ziemlichen Renner, nämlich die sogenannte Nasendusche, die über Wasser und Thermalsalz funktioniert“ Und: gute Gemüsesuppe regt die Lebensgeister an und schmeckt.

Kommen Sie gut durch die Schnupfensaison!

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
04.11.2026 09:00
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
126.252 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
US-Wahl 2024
Erster Muslim im Senat ++ Trump gratuliert Gegnern
117.816 mal gelesen
Abdul El-Sayed wird der erste muslimische Senator in der Geschichte der USA. Präsident ...
Tirol
Seher ist sicher, doch Polizei lehnt neue Suche ab
109.399 mal gelesen
Michael Schneider vermutete Carolin zunächst zwischen Wangalm, Wettersteinhütte und ...
Wirtschaft
Österreichs Haushalten droht jetzt Gaspreis-Schock
1019 mal kommentiert
Gas wird zum Luxusgut: Der Großhandelspreis hat sich mehr als verdreifacht, nun rollt die ...
US-Wahl 2024
Erster Muslim im Senat ++ Trump gratuliert Gegnern
910 mal kommentiert
Abdul El-Sayed wird der erste muslimische Senator in der Geschichte der USA. Präsident ...
Innenpolitik
Marterbauers Mannschaft: Für wen es jetzt eng wird
687 mal kommentiert
Markus Marterbauer darf sich sein Team selbst aussuchen. 
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf