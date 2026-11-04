Drei Minuten vor Schluss 0:4 hinten – und dann das

Bis spät ins dritte Drittel der NHL-Partie zwischen den Montreal Canadiens und den Winnipeg Jets sah alles nach dem sechsten Sieg in Folge für Montreal beziehungsweise der zehnten Pleite en suite für Winnipeg aus. Es sollte anders kommen ...
Bereits in der vierten Minute hatte Owen Beck die Hausherren in Führung gebracht, Josh Anderson und Cole Caufield (traf doppelt) erhöhten auf 4:0. Wie erwartet steuerten die Canadiens am Dienstagabend (Ortszeit) einem Sieg gegen die strauchelnden Jets entgegen.
Verrückte Schlussphase
Bis Winnipeg in der 18. Minute plötzlich doch noch ein Lebenszeichen setzte ... Tyrel Bauer verkürzte auf 1:4, keine Minute später trug sich auch Morgan Barron in die Torschützenliste ein, ehe Kyle Connor die Jets mit einem Doppelpack in der letzten Minute tatsächlich noch in die Overtime rettete, wo Dylan Samberg die Sensation perfekt machte und Winnipeg zu einem 5:4-Erfolg schoss.
Ein Sieg, mit dem sich die Kanadier in die Geschichtsbücher eintragen – ist es doch der späteste Vier-Tore-Comeback-Sieg der NHL-Historie ...
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