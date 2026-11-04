Drei Minuten vor Schluss 0:4 hinten – und dann das

Verrückte Schlussphase

Bis Winnipeg in der 18. Minute plötzlich doch noch ein Lebenszeichen setzte ... Tyrel Bauer verkürzte auf 1:4, keine Minute später trug sich auch Morgan Barron in die Torschützenliste ein, ehe Kyle Connor die Jets mit einem Doppelpack in der letzten Minute tatsächlich noch in die Overtime rettete, wo Dylan Samberg die Sensation perfekt machte und Winnipeg zu einem 5:4-Erfolg schoss.