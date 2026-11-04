Eisenkot zu Netanyahu: „Pogrom gegen Demokratie“

Generalstaatsanwältin: Keine Ermittlungen ohne Beweise

Baharav-Miara reagierte auf diese Vorwürfe skeptisch. „In einem Rechtsstaat ist es nicht möglich, gegen Bürger oder gewählte Amtsträger zu ermitteln, ohne über Beweise zu verfügen, die dies rechtfertigen“, erklärte sie am Dienstag über ihre Sprecherin. Den Inlandsgeheimdienst Shin Bet forderte sie auf, „Beweise“ vorzulegen, die die Einleitung einer Ermittlung rechtfertigen würden.