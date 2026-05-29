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Großes Fest der Tiere

Gut Aiderbichl feiert sein Vierteljahrhundert

Salzburg
29.05.2026 08:00
Dieter Ehrengruber lenkt die Geschicke der Tierschutz-Organisation.
Dieter Ehrengruber lenkt die Geschicke der Tierschutz-Organisation.(Bild: Markus Tschepp)
Porträt von Maximilian Kronberger
Von Maximilian Kronberger

Vom Gnadenhof zur europaweiten Einrichtung – die Tierschutz-Institution aus Henndorf feiert kommenden Sonntag seinen 25. Geburtstag. Begangen wird dieser mit einem großen Fest im Stammhaus hoch über dem Wallersee. 

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Bei der Grundsteinlegung im Jahr 2001 war nicht zu erahnen, was all die Jahre folgen wird. Mehr als 30 Höfe in sechs europäischen Ländern, 9963 gerettete Tiere leben derzeit dort – das kann sich Gut Aiderbichl heute, 25 Jahre später, auf die Fahnen heften.

Gründer Michael Aufhauser schuf mit dem ersten Hof in Henndorf den Anfang. Bis heute folgte unschätzbare Tierschutzarbeit. Ein Mann der ersten Stunde ist Dieter Ehrengruber. Nach der Erkrankung von Aufhauser lenkt er seit 2015 die Geschicke von Gut Aiderbichl.

2025 zogen die Tiere nach dem Küchenbrand wieder im Haupthof ein.
2025 zogen die Tiere nach dem Küchenbrand wieder im Haupthof ein.(Bild: Markus Tschepp)

Die Expansion und auch die ein oder andere Krise musste der Geschäftsführer überstehen. Aktuell ist bekanntlich wieder das Wasser in der gesamten Gemeinde Henndorf knapp. Vergangenes Jahr brannte am Muttertag eine Fritteuse. Den Tieren passierte nichts. Wochenlang blieb das Gut geschlossen.

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Jubiläumsfest für Freunde und Unterstützer
„Ich habe mein halbes Leben für den Tierschutz gegeben. Jetzt möchte ich auch einmal Danke sagen“, sagt Ehrengruber. Kommenden Sonntag wird es deshalb hoch über dem Wallersee ein großes Jubiläumsfest für Freunde, Unterstützer und Tiere der Einrichtung geben.

Sängerin Francine Jordi tritt am Sonntag auf.
Sängerin Francine Jordi tritt am Sonntag auf.(Bild: Pressefoto Scharinger/Daniel Scharinger)

Mit einem Festakt um 14 Uhr wird das Jubiläum offiziell begangen. Neben dem Spatenstich für ein neues Hundehaus gibt es schon ab 9 Uhr buntes Programm für Groß und Klein. So treten etwa die Schlagerstars Francine Jordi und Patrick Lindner auf. Fallschirmakrobaten fliegen durch die Lüfte, ja sogar ein Auto wird verlost. Die Stars des gesamten Jubeltages bleiben aber die Aiderbichl-Tiere.

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