Gut Aiderbichl feiert sein Vierteljahrhundert

Mit einem Festakt um 14 Uhr wird das Jubiläum offiziell begangen. Neben dem Spatenstich für ein neues Hundehaus gibt es schon ab 9 Uhr buntes Programm für Groß und Klein. So treten etwa die Schlagerstars Francine Jordi und Patrick Lindner auf. Fallschirmakrobaten fliegen durch die Lüfte, ja sogar ein Auto wird verlost. Die Stars des gesamten Jubeltages bleiben aber die Aiderbichl-Tiere.