Konrad Laimer? „Mir ist es ein bisschen zu viel“

„Ein bisschen viel argumentieren tut er mir. Der Kane ist auch dabei, der Kimmich auch. Ich glaube, er hat sich das ein bisschen abgeschaut von den beiden. Egal, ob es eine Ecke oder ein Foul gibt, der ist jedes Mal beim Schiedsrichter am Argumentieren. Vielleicht braucht er es ja ein Stück weit, mir ist es ein bisschen zu viel“, bemängelte der ehemalige Bayern-Profi bei Sky.