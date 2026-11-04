Konrad Laimer? „Mir ist es ein bisschen zu viel“

Ja, er hat ein Tor geschossen und ja, er hat generell einen sehr soliden Auftritt hingelegt – dennoch ist Didi Hamann das Gemecker von Konrad Laimer zu viel des Guten ...
„Ich glaube, wenn der Laimer mal nicht da ist, dann sieht man oft immer erst, wie wichtig der Spieler ist“, hatte der Sky-Experte den Bayern-Profi noch vor dem Champions-League-Spiel gegen Atletico Madrid in den Himmel gelobt.
Tor in Madrid
Im Metropolitano lieferte der ÖFB-Legionär auch perfekte Argumente. Der 29-Jährige machte ein gutes Spiel und erzielte sogar das Tor zum 2:0-Endstand. Einziges Manko: Laimer nörgelt Hamann zu viel.
„Ein bisschen viel argumentieren tut er mir. Der Kane ist auch dabei, der Kimmich auch. Ich glaube, er hat sich das ein bisschen abgeschaut von den beiden. Egal, ob es eine Ecke oder ein Foul gibt, der ist jedes Mal beim Schiedsrichter am Argumentieren. Vielleicht braucht er es ja ein Stück weit, mir ist es ein bisschen zu viel“, bemängelte der ehemalige Bayern-Profi bei Sky.
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