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Kritik trotz CL-Tor

Konrad Laimer? „Mir ist es ein bisschen zu viel“

Champions League
04.11.2026 07:51
Konrad Laimer hatte dem Schiedsrichter einiges mitzuteilen.
Konrad Laimer hatte dem Schiedsrichter einiges mitzuteilen.(Bild: AP/Manu Fernandez)
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Von krone Sport

Ja, er hat ein Tor geschossen und ja, er hat generell einen sehr soliden Auftritt hingelegt – dennoch ist Didi Hamann das Gemecker von Konrad Laimer zu viel des Guten ...

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„Ich glaube, wenn der Laimer mal nicht da ist, dann sieht man oft immer erst, wie wichtig der Spieler ist“, hatte der Sky-Experte den Bayern-Profi noch vor dem Champions-League-Spiel gegen Atletico Madrid in den Himmel gelobt.

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Konrad Laimer diskutiert mit Schiedsrichter Francois Letexier.
Konrad Laimer diskutiert mit Schiedsrichter Francois Letexier.(Bild: AFP/OSCAR DEL POZO)

„Ein bisschen viel argumentieren tut er mir. Der Kane ist auch dabei, der Kimmich auch. Ich glaube, er hat sich das ein bisschen abgeschaut von den beiden. Egal, ob es eine Ecke oder ein Foul gibt, der ist jedes Mal beim Schiedsrichter am Argumentieren. Vielleicht braucht er es ja ein Stück weit, mir ist es ein bisschen zu viel“, bemängelte der ehemalige Bayern-Profi bei Sky.

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