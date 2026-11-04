Chris Rock zu Ehe-Aus: „Zu viele Pornos geschaut“

„Ich habe seit sechs Jahren keine Pornos mehr geschaut.“ In einem neuen Interview mit dem Magazin „GQ“ spricht Chris Rock mit bemerkenswerter Offenheit über sein eigenes Fehlverhalten, das zum Scheitern seiner Ehe mit Malaak Compton-Rock (57) führte. „Ich war nicht liebevoll, hatte eine arrogante Einstellung und hielt mich einfach für den Größten“, sagte er rückblickend. „Ich dachte, ich kann machen, was ich will – doch so funktioniert das verdammt noch mal nicht!“