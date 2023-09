Diplo & Chris Rock entkamen „Burning Man“-Festival

Sintflutartige Regenfälle verwandelten die Wüste Nevadas, in der das „Burning Man“-Festival stattfand, am Wochenende in eine für Vehikel unpassierbare Matsch-Wüste. Die Behörden ordneten an, dass die gut 73.000 Teilnehmer das Gelände nicht mehr verlassen sollten und die Zufahrtsstraßen wurde gesperrt. Dennoch schafften es zwei Promis dank eines unglaublichen Gewaltmarschs über fast 10 Kilometer, der „Schlamm-Apokalypse“ zu entkommen.