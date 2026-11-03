Lufthansa streicht AUA fünf Langstreckenflieger

Mehrere Strecken auf dem Prüfstand

Aufgrund der Rekordkosten für Kerosin stehen zudem mehrere Verbindungen auf dem Prüfstand. Zum Ende des Sommerflugplans wurden bereits die Verbindung Wien-Graz aus dem Streckennetz genommen – die „Krone“ war an Bord des letzten Fluges in die Bundeshauptstadt – und in Summe bisher fünf Prozent der Kapazitäten im Winterflugplan 2026/27 im Vergleich zum Vorjahr reduziert.