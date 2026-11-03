Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Gutscheine
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Gegenangebot abgelehnt

Ringen um Handels-KV: Fronten weiter verhärtet

Wirtschaft
03.11.2026 19:44
Im Ringen um einen neuen Handels-KV gab es auch am Dienstag keine Annäherung zwischen Linda ...
Im Ringen um einen neuen Handels-KV gab es auch am Dienstag keine Annäherung zwischen Linda Keizer (GPA) und Handelsobmann Rainer Trefelik.(Bild: APA/HELMUT FOHRINGER)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Die Verhandlungen über neuen Kollektivvertrag im Handel haben am Dienstagabend in der zweiten Runde keine Annäherung gebracht. Das Angebot von der Arbeitgeberseite lehnte die Gewerkschaft ab. Die nächste Verhandlungsrunde steigt am 17. November.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Nachdem die Arbeitnehmervertreter der Gewerkschaft GPA vor zwei Wochen ein Gehaltsplus von 3,8 Prozent gefordert haben, liegt nun das Gegenangebot der Arbeitgeber vor: Sie bieten ein Plus von 2,1 Prozent und eine Einmalzahlung von 350 Euro an, so die WKÖ.

Basis für das Feilschen ist die rollierende Inflation der vergangenen zwölf Monate von 3,3 Prozent. In den letzten drei Jahren haben die  Handelsangestellten und Lehrlinge jeweils unter der Teuerung abgeschlossen, also einen Reallohnverlust hinnehmen müssen.

Neben der Gehaltserhöhung fordert die GPA heuer einen Zuschlag ab der ersten Stunde Mehrarbeit, eine Zulage für das Einspringen und eine verbindliche 5-Tage-Woche. Weiters soll die 6. Urlaubswoche früher erreicht werden können.

Zitat Icon

Wir fordern ein verbessertes Angebot, das die Kaufkraft der Beschäftigten stärkt und die wirtschaftliche Faktenlage anerkennt.

Linda Keizer, Verhandlungsleiterin der Gewerkschaft GPA.

IHS-Bonin für „differenzierte Abschlüsse“
IHS-Chef Holger Bonin meinte vergangenen Sonntag, er trete für „differenzierte Abschlüsse“ ein. Die Lage in der österreichischen Wirtschaft sei „sehr, sehr unterschiedlich“, sagte der Wirtschaftsforscher in der ORF-„Pressestunde“. Im Handel sei man nach wie vor mit der steigenden Konkurrenz durch den Onlinehandel konfrontiert, „das Kaufverhalten der Bürgerinnen und Bürger hat sich massiv verändert“. Man müsse vermehrt auf die Produktivitätskomponente schauen. Denn man habe diese Produktivitätskomponente „oft am Durchschnitt der Wirtschaft festgemacht“ und „nicht so sehr geschaut, wie geht es denn bei einzelnen Branchen“.

Das Balkendiagramm zeigt die Handels-Abschlüsse in Österreich seit 2020. Es werden die prozentuale Steigerung und die maßgebliche Inflation für jedes Jahr dargestellt. 2024 war die Steigerung mit 8,43 % am höchsten, bei einer ebenfalls sehr hohen Inflation. Für 2026 gab es einen Abschluss bei 2,55 Prozent. Quelle: APA.

Die Forderung der GPA nach 3,8 Prozent Lohnplus sei „am oberen Rand dessen, was eben möglicherweise erfüllbar ist für Teile des Handels“. Man müsse damit rechnen, dass die Löhne im Handel über einen längeren Zeitraum nicht mehr nach oben gehen. „Am Ende müssen wir sehen, das wird ersetzt durch andere Dinge“, so würden etwa im Bereich der Freizeitindustrie „sehr dynamisch Jobs“ entstehen.

Zitat Icon

Die Kosten steigen, aber die Ertragskraft sinkt. Wir brauchen einen Abschluss, der die wirtschaftliche Leistungsfähigkeit der Handelsbetriebe berücksichtigt.

Rainer Trefelik, Obmann der Bundessparte Handel in der Wirtschaftskammer Österreich (WKÖ)

ÖGB verweist auf Kaufkraftverlust
ÖGB-Bundesgeschäftsführerin Helene Schuberth konterte umgehend. „In Österreich werden Kollektivverträge seit jeher nach Branchen verhandelt. Die jeweilige wirtschaftliche Lage wird dabei berücksichtigt“, so Schuberth. Gleichzeitig mussten die Lohnabschlüsse massive Kaufkraftverluste infolge der hohen Inflation ausgleichen, betonte sie.

Laut dem gewerkschaftsnahen Momentum Institut liegt das Lohnniveau im Handel deutlich unter dem gesamtwirtschaftlichen Durchschnitt. Der mittlere Bruttostundenlohn von Angestellten liege bei 19,04 Euro, während er in der Gesamtwirtschaft 23,09 Euro betrage. Am niedrigsten sei er im Einzelhandel mit 17,40 Euro, beim Kassen-Personal sogar nur 15,52 Euro. Im Kfz-Handel und im Großhandel liegt er mit 23,62 Euro bzw. 23,64 Euro über dem Wert der Gesamtwirtschaft, rechnet das Institut vor.

Rainer Will, Geschäftsführer des Handelsverbands, sieht hingegen in der vorgeschlagenen Einmalprämie von 350 Euro zusätzlich zur Tarifanpassung ein „wichtiges Signal der Wertschätzung gegenüber den Beschäftigten im Handel“. Gleichzeitig würde sie die Unternehmen nicht „überfordern, wodurch Arbeitsplätze gesichert werden können“, heißt es.

Hohe Frauenquote, niedrigere Einkommen
Es zeige sich: Je höher der Frauenanteil in den Berufsgruppen und Branchen, desto niedriger ist tendenziell der mittlere Bruttostundenlohn. Österreichweit bekämen rund 76.200 Angestellte im Handel weniger als 2.500 Euro brutto im Monat bezahlt – dies sei mit 20 Prozent ein Fünftel aller Handelsangestellten. Den höchsten Anteil an weiblichen Handelsbeschäftigten mit einem Lohn unter 2.500 Euro zeigten die Daten für die Steiermark – 28 Prozent der Frauen liegen demnach darunter. Bei den Männern sei es das Burgenland mit 25 Prozent.

Lesen Sie auch:
Linda Keizer (GPA) übergab Handelsobmann Rainer Trefelik am Donnerstagvormittag die Forderungen ...
420.000 Arbeitnehmer
Handels-KV: GPA fordert 3,8 Prozent mehr Gehalt
22.10.2026
IHS-Chef Holger Bonin
„Wer im Handel arbeitet, muss sich umorientieren“
25.10.2026
55.000 Beschäftigte
Eisenbahn-KV: Auch zweite Runde ohne Einigung
21.10.2026

Verhandelt wird in der zweiten KV-Runde in der Wirtschaftskammer in Wien Wieden über das Einkommen von 420.000 Angestellten und 19.000 Lehrlingen. In den vergangenen drei Jahren gab es für die Handelsangestellten einen Reallohnverlust, also einen Gehaltsabschluss unter der Jahresinflation.

Die KV-Runde der Metallindustrie, die traditionell die Herbstlohnrunde einläutet, fiel heuer aus, da es vor einem Jahr einen Abschluss über 24 Monate gab.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Wirtschaft
03.11.2026 19:44
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

krone.tv

Am Donnerstag haben Einsatzkräfte nach einer Explosion in einem Wohnhaus in Regensburg eine ...
Verletzte im Spital
Zwei Leichen nach Explosion in Regensburg gefunden
Nach einer Explosion in Regensburg werden noch zwei Menschen vermisst.
„Es hat geknallt“
Verletzte und Vermisste nach Explosion in Bayern
Nach Ardo-Aus
Tiefkühlspinat 2027? Totschnig: „Keine Garantie“
Schreck vor Abflug
Triebwerksbrand setzt Flügel von Airbus in Brand
Feuerball am Himmel
Raketenteil schlug auf Plantage in Indonesien ein
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Ausland
Krawalle in Europa – glimpflicher Ausgang in Wien
214.747 mal gelesen
In Paris eskalierte die Lage an Halloween.
Gewinnspiele
Das große „Krone“-Vignettenbingo 2026
168.967 mal gelesen
Holen Sie sich eine von 1000 digitalen Pkw-Jahresvignetten.
Tirol
Seher ist sicher, doch Polizei lehnt neue Suche ab
100.681 mal gelesen
Michael Schneider vermutete Carolin zunächst zwischen Wangalm, Wettersteinhütte und ...
Wirtschaft
Österreichs Haushalten droht jetzt Gaspreis-Schock
1018 mal kommentiert
Gas wird zum Luxusgut: Der Großhandelspreis hat sich mehr als verdreifacht, nun rollt die ...
Innenpolitik
Marterbauers Mannschaft: Für wen es jetzt eng wird
684 mal kommentiert
Markus Marterbauer darf sich sein Team selbst aussuchen. 
Niederösterreich
Rassismusvorwurf: Platzverbot für FP-Politiker
621 mal kommentiert
FPÖ-Politiker Christian Brenner darf die Sportanlage des ASK Wilhelmsburg nicht mehr betreten. ...
Mehr Wirtschaft
Gegenangebot abgelehnt
Ringen um Handels-KV: Fronten weiter verhärtet
Flugabgabe schuld?
Lufthansa streicht AUA fünf Langstreckenflieger
Unternehmen fordern:
„Nicht mehr über jedes Windrad einzeln abstimmen“
Amtssitz an der Spree
Bundespräsident zieht in Holzbau aus Vorarlberg
Mehrkosten für Kerosin
Lufthansa und Ryanair kündigen teurere Tickets an
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf