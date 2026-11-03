Ringen um Handels-KV: Fronten weiter verhärtet

IHS-Bonin für „differenzierte Abschlüsse“

IHS-Chef Holger Bonin meinte vergangenen Sonntag, er trete für „differenzierte Abschlüsse“ ein. Die Lage in der österreichischen Wirtschaft sei „sehr, sehr unterschiedlich“, sagte der Wirtschaftsforscher in der ORF-„Pressestunde“. Im Handel sei man nach wie vor mit der steigenden Konkurrenz durch den Onlinehandel konfrontiert, „das Kaufverhalten der Bürgerinnen und Bürger hat sich massiv verändert“. Man müsse vermehrt auf die Produktivitätskomponente schauen. Denn man habe diese Produktivitätskomponente „oft am Durchschnitt der Wirtschaft festgemacht“ und „nicht so sehr geschaut, wie geht es denn bei einzelnen Branchen“.