Klartext von Ski-Ass: „Ist ja sehr deutlich!“

Schon in der vergangenen Saison fehlte Aicher nicht viel auf die große Kugel, um 87 Zähler war am Ende die US-Amerikanerin Mikaela Shiffrin besser. Diese verspielte beim Saisonauftakt auf dem Rettenbachferner die Halbzeitführung und büßte als Siebente gleich ein paar Zähler ein. Das bereits eingesetzte Gerede um den Gesamtweltcup, der wegen Shiffrins Halbverzicht auf den Slalom alles andere als utopisch erscheint, stört Aicher nicht. „Mit vier Disziplinen ist ja sehr deutlich, dass das ein Ziel ist, denke ich. Aber man muss es am Schluss halt irgendwie ausblenden.“