Familie auf Tribüne, Torhüter „weinte und betete“

Journalist Ivan Alvarez berichtet, dass der Goalie beabsichtigt hatte, sich bei der Familie von De Miguel für das Foul zu entschuldigen, bevor die Nachricht von dessen Tod eingetroffen war. Owono möchte sich nun zuerst mit den Angehörigen persönlich unterhalten, bevor er ein offizielles Statement abgibt. Offen bleibt unterdessen auch, ob die Familie von De Miguel ein eigenes Strafverfahren gegen den Torhüter einleiten möchte.