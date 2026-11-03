„Verrat“: Demokratin unterstützt nun Trumps Partei

Demokrat El-Sayed eckt bei eigener Partei an

Als Grund, ihrem parteiinternen Konkurrenten bei der Kandidatur ihre Unterstützung zu entziehen und sich öffentlich für den Republikaner Rogers einzusetzen, führte sie als Beispiel Wahlspots aus der Werbekampagne von El-Sayed an. El-Sayed, der als erster Muslim der Geschichte in den US-Senat einziehen könnte und von Trump als „Dschihadist“ bezeichnet wird, löst mit seiner hartnäckigen Kritik an Israel und der Ablehnung von Waffenlieferungen an das Land in den eigenen Reihen viel Unbehagen aus.