Champions League: Trauerminute für Spanien-Profi

Der Tod des spanischen Fußballprofi Jesus de Miguel hat die Sportwelt erschüttert. Am Dienstagabend gab es bei den Champions-League-Spielen eine Trauerminute.
Bei den beiden 18.45-Uhr-Spielen zwischen Galatasaray und Stuttgart sowie Donezk und Sporting Lissabon gedachten die Spieler und die Fans auf den Rängen des verstorbenen Teneriffa-Profis.
Spieler stirbt Stunden nach brutalem Foul
Der 30-Jährige war am Montagabend in der spanischen Zweitligapartie gegen Andorra in der Nachspielzeit in hohem Tempo kurz hinter der Mittellinie vom herausgesprinteten Andorra-Keeper mit dem Knie im Brustbereich des Stürmers gefoult worden. Der Schlussmann sah für die überharte Aktion die Rote Karte.
De Miguel musste minutenlang behandelt werden, ehe er abtransportiert wurde. Die Spieler beider Teams wirkten vom Anblick des verletzten Spielers erschüttert. Teneriffa sprach zunächst davon, dass sein Zustand ernst, aber stabil sei. Dienstag früh teilte der Klub jedoch bereits mit, dass sich der medizinische Zustand des Spielers verschlechtert habe. Gut vier Stunden danach gab der Klub den Tod des Spielers bekannt.
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