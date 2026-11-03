Champions League: Trauerminute für Spanien-Profi

De Miguel musste minutenlang behandelt werden, ehe er abtransportiert wurde. Die Spieler beider Teams wirkten vom Anblick des verletzten Spielers erschüttert. Teneriffa sprach zunächst davon, dass sein Zustand ernst, aber stabil sei. Dienstag früh teilte der Klub jedoch bereits mit, dass sich der medizinische Zustand des Spielers verschlechtert habe. Gut vier Stunden danach gab der Klub den Tod des Spielers bekannt.