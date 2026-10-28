Flugabgabe?„Da kann ich mir Reduktion vorstellen“

Aber ist die ÖBB-Reform nicht ein eher akademisches Thema?

Das sehe ich nicht so, die Reform kommt ganz konkret beim Fahrgast an. Wir hatten, wie Sie wissen, eine strategische Holding. Also der oberste Chef war der, der die Strategie ausgegeben hat. Er konnte sich aber nicht darauf verlassen, dass dann die Strategie auch in operative Entscheidungen mündet. Dass umgesetzt wird, was er will. Mit der Änderung jetzt haben wir das strategische und das operative Entscheiden in der Muttergesellschaft.