Ex-Champions Rovanperä und Tänak kehren zurück

Zwei prominente Namen kehren 2027 zur Rallye-WM zurück. Die Ex-Weltmeister Ott Tänak und Kalle Rovanperä steigen zum Beginn einer neuen Ära wieder ins Cockpit von Toyota.
Der japanische Hersteller setzt künftig auf sechs Fahrer und zwei unterschiedliche Autos. Der neunfache Weltmeister Sebastien Ogier wird diesem Kader nicht mehr angehören, wie Toyota am Dienstag bekanntgab. Der Franzose bleibe aber „Teil der Familie“, einzelne Rallye-Starts seien möglich, wurde betont.
Auch Rovanperä, der 2022 als 22-Jähriger jüngster Champion der Geschichte geworden war, will nach einem Jahr Auszeit nur ausgewählte Rennen bestreiten. Der geplante Wechsel in die Super Formula des Finnen war aufgrund einer Erkrankung nicht zustande gekommen. Die bisherige Rally1-Generation läuft Ende 2026 aus. Künftig will die Topklasse kostengünstiger und niederschwelliger für neue Konstrukteure sein.
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