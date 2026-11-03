Ex-Champions Rovanperä und Tänak kehren zurück

Auch Rovanperä, der 2022 als 22-Jähriger jüngster Champion der Geschichte geworden war, will nach einem Jahr Auszeit nur ausgewählte Rennen bestreiten. Der geplante Wechsel in die Super Formula des Finnen war aufgrund einer Erkrankung nicht zustande gekommen. Die bisherige Rally1-Generation läuft Ende 2026 aus. Künftig will die Topklasse kostengünstiger und niederschwelliger für neue Konstrukteure sein.